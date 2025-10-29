Chân dung ông chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan

CEO Teerapong Rabueatham chưa bao giờ nghĩ rằng thương hiệu dầu gió thơm Hồng Thái lại vươn xa đến mức được các ngôi sao toàn cầu hay các vận động viên Olympic Thái Lan sử dụng.

CEO Teerapong Rabueatham đặt mục tiêu doanh thu 500 triệu baht (khoảng 14 triệu USD) trong năm nay. Ảnh: Bangkok Post.

CEO Teerapong Rabueatham (hay còn gọi là Keng) khởi đầu là người bán dầu hít rong, với công thức được ông vô tình tìm thấy trong một tờ báo địa phương.

Giờ đây, thương hiệu thảo dược Hồng Thái của ông đang trên đà phát triển rực rỡ với doanh thu ước tính 500 triệu baht (khoảng 14 triệu USD ) năm nay, theo Khaosod.

Từ người bán hàng rong đến doanh nhân triệu USD

Sinh ra và lớn lên tại khu Talat Phlu gần chùa Wat Sra Kaew ở Thonburi, Bangkok, Thái Lan, ông Teerpapong xuất thân trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em.

Để phụ giúp gia đình, ông bắt đầu đi làm từ năm 13 tuổi, thử sức ở nhiều nghề khác nhau từ khuân vác thiết bị điện tử, giao tài liệu cho đến làm tờ rơi quảng cáo sản phẩm.

Năm 1999, ông đăng ký tham gia khóa học nghề sản xuất tinh dầu hoắc hương (patchouli).

Sau khi hoàn thành khóa học, ông thử nghiệm phân phối các sản phẩm dầu hít tự làm tại các cửa hàng địa phương, nhưng doanh số lại ảm đạm, buộc ông phải tạm ngừng sản xuất.

Đến năm 2002, sau khi nghỉ dưỡng 2 tháng vì gặp tai nạn, vị CEO bắt đầu lại việc sản xuất dầu hít, mở rộng kênh phân phối đến các cửa hàng tiện lợi nhỏ, trạm xăng, thậm chí tại các ngôi chùa, nơi dầu hít được dùng làm quà tặng tại tang lễ.

Đáng chú ý, cách làm này đã tạo ra nhu cầu lớn, khiến xưởng sản xuất gần như không kịp đáp ứng các đơn hàng.

Tuy nhiên, cuộc chiến giá cả khốc liệt với các đối thủ buộc ông Teerapong phải tạm dừng sản xuất lần nữa bởi bản thân không muốn giảm chất lượng hay bán dưới giá trị thực sản phẩm.

Cho đến 2 năm sau, một nhân viên trạm xăng nói rằng nhiều khách hàng hỏi mua dầu hít của ông trong thời gian ngừng sản xuất.

Từ đó, ông quyết tâm xây dựng một nhóm khách hàng trung thành cho thương hiệu dầu hít của mình, theo Bangkok Post.

Ông Teerapong áp dụng cách tiếp cận "từ gốc rễ", bán trực tiếp cho tiểu thương tại các chợ ở Bangkok và các tỉnh lân cận. Ông coi trọng phản hồi của khách hàng, luôn cải thiện mùi hương sao cho phù hợp với mong đợi của họ.

Nhờ "truyền miệng", sản phẩm dầu hít của đã lan tỏa mạnh từ thị trường địa phương đến sinh viên đại học - nhóm khách hàng thường thức khuya học bài và có đời sống xã hội năng động.

"Dầu hít Hồng Thái nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới sinh viên, giúp thương hiệu mở rộng sang các thị trường lớn hơn", ông Teerapong nói.

Từ 600 lọ đến 3 triệu sản phẩm mỗi tháng

Hiện, Công ty TNHH Thảo dược Hồng Thái cung cấp nhiều sản phẩm thảo dược dùng ngoài da bao gồm dầu hít, thuốc mỡ và dầu massage.

Trong đó, loại dầu hít nắp xanh vừa bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan phát hiện chứa vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép là sản phẩm bán chạy nhất.

Ở thời điểm ban đầu, ông bắt đầu bán 30-40 lọ/ngày tại chợ, và chỉ sau một tháng đã nhận đơn hàng 600 lọ làm quà lưu niệm.

"Những chiếc lọ khi đó trông không bắt mắt, không có nhãn mác, nhưng tôi tin rằng mùi hương có sức hút khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu", ông bày tỏ.

Từ đơn hàng đầu tiên 600 lọ, quá trình sản xuất của công ty đã liên tục gặt hái được nhiều thành công nhất định. Cho đến nay, thương hiệu Hồng Thái có khoảng 500 nhân viên, sản xuất hơn 3 triệu sản phẩm/tháng.

Trong phân khúc dầu hít, có đến 6 loại sản phẩm của Hồng Thái chiếm khoảng 80% doanh thu nội địa Thái Lan và thị phần nhóm, đồng thời các sản phẩm thương hiệu cũng chiếm khoảng 15% thị phần toàn quốc.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 500 triệu baht (tương đương 14 triệu USD ) trong năm nay.

Theo Bertram, nhà sản xuất Peppermint Field và Siang Pure Oil, thị trường dầu hít Thái Lan năm 2021 trị giá khoảng 4,5 tỷ baht (tương đương 128 triệu USD ). Với giá trung bình 20-30 baht/lọ, thị trường này vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Hiện, nhà máy thương hiệu Hồng Thái được đặt tại quận Bang Khae, Bangkok, với công suất khoảng 100.000 sản phẩm/ngày.

Đồng thời, công ty cũng đang xây dựng một nhà máy mới tại tỉnh Nakhon Pathom, dự kiến nâng công suất lên 300.000 sản phẩm/ngày, giúp tăng khả năng mở rộng trong khu vực.

Vị CEO 50 tuổi đặt mục tiêu đến năm 2027 trở thành nhà sản xuất số một tại Thái Lan, với dịch vụ khách hàng tốt nhất, giúp đối tác và khách hàng cùng phát triển, đồng thời duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao.

Dù nền kinh tế Thái Lan đang trì trệ với tỷ lệ nợ hộ gia đình/GDP cao, ông Teerapong tin rằng doanh số dầu hít vẫn sẽ tiếp tục tăng.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), tỷ lệ nợ hộ gia đình/GDP trong quý IV/2024 đạt 88,4%.

"Suy thoái kinh tế có thể khiến mọi người căng thẳng và lo âu hơn, tạo cơ hội cho các sản phẩm thảo dược như dầu hít, vốn được nhiều người tin tưởng giúp giảm căng thẳng", ông nói.

Trái ngược với giai đoạn cạnh tranh bằng giá trước đây, ông Teerapong nhận định thị trường dược phẩm thảo dược Thái Lan đang tập trung vào việc phát triển theo hướng tích cực, điển hình phát triển sản phẩm ngày một chất lượng hơn.