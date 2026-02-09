Chặn đứng nửa cân ketamine cùng nhiều 'hàng nóng' trước Tết

Ngày 9/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều vũ khí nguy hiểm.

Trước đó, đầu năm 2026, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lê Minh Dũng (SN 1988, trú xã D’Ran, Lâm Đồng) có dấu hiệu móc nối với một đối tượng tên Duy tại Khánh Hòa để đưa một lượng lớn ma túy lên Lâm Đồng tiêu thụ trong dịp Tết.

Chiều 5/2, các lực lượng gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Trạm CSGT 27C (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức vây chặn một xe khách trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Lâm Viên - Đà Lạt).

Tại đây, Công an bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (SN 1985, hộ khẩu Hà Nội, tạm trú phường Cam Ly - Đà Lạt) đang nhận gói hàng chứa 100 g ketamine và 50 viên thuốc lắc.

Tang vật là chất ma túy Công an thu giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, Hiếu khai nhận nhận số ma túy trên giúp một người tên Thanh để chuyển cho Lê Minh Dũng tại chợ Phú Thuận (xã D’Ran). Kiểm tra phương tiện của Hiếu, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm gần 400 g ketamine cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy được cất giấu tinh vi. Đối tượng khai số ma túy này được lấy từ TP.HCM mang về Đà Lạt tiêu thụ. Một phần chất ma túy đã được chia nhỏ, cất giấu tại khu vực chung cư Yersin (Đà Lạt) trước khi bị bắt.

Từ lời khai của Phạm Trung Hiếu, Ban chuyên án nhanh chóng bắt giữ Lê Minh Dũng tại xã D’Ran. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, Công an thu giữ một vật bằng kim loại màu đen dài khoảng 70 cm nghi là súng bắn đạn hơi nguy hiểm, cùng nhiều dao, kiếm các loại.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Trần Lê Quốc Duy (SN 2006, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng được xác định là đầu mối cung cấp ma túy từ Nha Trang lên Đà Lạt. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Duy đã giữ vai trò quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ ma túy liên tỉnh và từng liên quan đến một vụ nổ súng gây rối tại Cam Ranh.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Xuân Hương khám xét một phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Mạc Đĩnh Chi (Đà Lạt), phát hiện một đối tượng đang tàng trữ 10g ma túy methamphetamine. Đối tượng khai vừa mua số ma túy này từ Phạm Trung Hiếu để chia nhỏ bán kiếm lời.

Đến nay, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn nửa kilogram chất ketamine cùng nhiều "hàng nóng" trước thềm Tết Nguyên đán.

Vụ án hiện được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.