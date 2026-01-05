Chân dung con dâu tương lai của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

|
Trong loạt hình chào mừng năm mới đăng trên trang Instagram có 278.000 người theo dõi, rich kid Tiên Nguyễn chia sẻ khoảnh khắc đầm ấm trên du thuyền cùng gia đình và chồng mới cưới Justin Cohen. "Khởi đầu năm 2026 theo cách yên tĩnh nhưng cũng đầy hỗn độn, cùng gia đình", cô viết. Nhiều người dành sự chú ý trước khung hình Marie Trâm Anh, bạn gái lâu năm của cậu út Hiếu Nguyễn, chụp cùng mẹ và chị gái người yêu. Sự xuất hiện của Trâm Anh trong tiệc riêng tư của gia đình khiến nhiều người cho rằng cô sắp sửa làm dâu nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Hiếu Nguyễn và Trâm Anh đã hẹn hò nhiều năm. Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của gia đình bạn trai, đồng hành cùng anh trong nhiều hoạt động hơn trước. Gia thế lẫn công việc của cô nàng khiến người theo dõi tò mò.
Từ khi có tin hẹn hò với Hiếu Nguyễn vào năm 2022, Trâm Anh thường xuyên được bắt gặp đồng hành cùng Tiên Nguyễn và mẹ chồng tương lai, bà Lê Hồng Thủy Tiên, trong các sự kiện thời trang. Tại phần giới thiệu trên trang LinkedIn cá nhân, Trâm Anh cho biết hiện giữ chức vụ Quản lý thương hiệu (Brand Manager) của DAFC - trực thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên điều hành. DAFC được biết đến là đế chế xa xỉ phẩm, phân phối những thương hiệu cao cấp tại Việt Nam như Rolex, Cartier, Bvlgari, Burberry, Versace, Christian Louboutin, Tiffany & Co., Montblanc. Chức vụ của cô cũng được đề cập trên trang web chính thức của DAFC.
Trâm Anh từng có kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn thời trang lớn khác. Nửa cuối năm 2020, cô làm việc bán thời gian trong vai trò trợ lý marketing cho Catherine Denoual Maison. Năm 2021 và 2022, Trâm Anh có giai đoạn làm trợ lý và nhân viên marketing cho Công ty cổ phần quốc tế Tam Sơn - chuyên kinh doanh trong lĩnh vực hàng xa xỉ - và công ty Du thuyển Tam Sơn.
Từ cuối năm 2022 đến nay, Trâm Anh lần lượt đảm nhận các vị trí tại DAFC: chuyên viên phát triển khách hàng, chuyên viên phát triển kinh doanh và quản trị viên tập sự.
Marie Trâm Anh lại hoàn toàn kín tiếng trên mạng xã hội, không tiết lộ về gia đình, cuộc sống cá nhân.
Sau hôn lễ hoành tráng của Tiên Nguyễn, những người theo dõi mong chờ Hiếu Nguyễn có thể sẽ sớm "rước nàng về dinh" trong thời gian sắp tới. Hiếu Nguyễn hiện 27 tuổi. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại London (Anh), đang là phó tổng giám đốc phụ trách IPPTech, eDigi, các lĩnh vực công nghệ và AI, logistics, Air Cargo và các dự án Thành phố thông minh của Tập đoàn IPPG.
