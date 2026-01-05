Chân dung con dâu tương lai của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Trong loạt hình chào mừng năm mới đăng trên trang Instagram có 278.000 người theo dõi, rich kid Tiên Nguyễn chia sẻ khoảnh khắc đầm ấm trên du thuyền cùng gia đình và chồng mới cưới Justin Cohen. "Khởi đầu năm 2026 theo cách yên tĩnh nhưng cũng đầy hỗn độn, cùng gia đình", cô viết. Nhiều người dành sự chú ý trước khung hình Marie Trâm Anh, bạn gái lâu năm của cậu út Hiếu Nguyễn, chụp cùng mẹ và chị gái người yêu. Sự xuất hiện của Trâm Anh trong tiệc riêng tư của gia đình khiến nhiều người cho rằng cô sắp sửa làm dâu nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.