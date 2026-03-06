Chân dung 2 đối tượng cầm đầu hệ thống 'Xôi Lạc TV'

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để phạm tội trên không gian mạng thuộc hệ thống "Xôi Lạc TV".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả triệt phá chuyên án và bắt giữ 38 đối tượng sử dụng công nghệ cao để: Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác với quy mô số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng .

Chân dung 2 đối tượng cầm đầu đường dây "Xôi Lạc TV". Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố đối với 38 đối tượng do Phạm Nguyễn D. (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Công Đ. (sinh năm 1993, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu về hành vi sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88,…

Nhóm 38 đối tượng sử dụng công nghệ cao trong đường dây "Xôi Lạc TV". Ảnh: Công an Hưng Yên.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại, 4 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận và phong toả 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ôtô, tiền trong các tài khoản ngân hàng,.. với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây trên hoạt động từ nhiều năm trước đến nay với các đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính, gây không ít khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây.