Người phụ nữ tung 'chiêu' chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Theo điều tra, Trang nói dối là tìm được người mang thai hộ để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Trang.
Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Thị Trang.
Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.