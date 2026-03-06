Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Người phụ nữ tung 'chiêu' chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 6/3/2026 10:56 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Trang (SN 1990; thường trú tại: xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Trang nói dối là tìm được người mang thai hộ để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Trang.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Thị Trang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguyễn Kiên/An ninh thủ đô

