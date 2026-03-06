Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Sau khi hơn 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên "Xôi Lạc TV" bị khởi tố, điều được nhiều người quan tâm là khán giả xem những nội dung này có phạm pháp?

Cơ quan Công an khởi tố 38 bị can tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng đồng thời liên quan đến đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống "Xôi Lạc TV". 2 đối tượng cầm đầu đường dây là P.N.D. (47 tuổi, ở Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, ở Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống "Xôi Lạc TV" hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền.

Không chỉ có vậy, hệ thống này còn chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web nhằm điều hướng tới các nền tảng liên quan để kiếm tiền, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, công an đã thu giữ khoảng 300 tỷ đồng , chủ yếu là tiền từ ví điện tử và các tài sản khác nhau.

Lực lượng Công an đột kích trụ sở "Xôi lạc TV".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng theo kết quả xác minh điều tra ban đầu, đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống "Xôi Lạc TV" là tội phạm có tổ chức, có nhiều người tham gia hoạt động vi phạm pháp luật trên môi trường điện tử.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền tác giả, quảng cáo đánh bạc, tiếp tay giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Nếu phạm tội có tổ chức; 2 lần trở lên hoặc thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên..., thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (theo điều 225 BLHS 2015 sửa đổi).

Bên cạnh đó, với hành vi quảng cáo cờ bạc, tiếp tay, giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc trái phép, đối tượng thực hiện hành vi sẽ phải đối diện với khung hình phạt 5-10 năm tù (theo khoản 2, Điều 322 BLHS 2015). Người tham gia đánh bạc trái phép với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự và đối diện với mức hình phạt tới 7 năm tù.

Còn với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326 BLHS 2015 sửa đổi cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; Số lượng 500 ảnh trở lên…, thì bị phạt tù 7-15 năm.

Nếu một người bị kết tội về nhiều tội danh, thì tòa án sẽ tổng hợp theo nguyên tắc tổng số thời gian bị phạt tù không quá 30 năm.

Thực tế, đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống "Xôi Lạc TV" hoạt động công khai, có nhiều người theo dõi. Với các khán giả đã xem các chương trình bóng đá trên các kênh này dù chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự song đây cũng được xem là hành vi tiếp tay giúp sức cho sai phạm.

Trường hợp người xem bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động đánh bạc trái phép thì sẽ bị xử lý hình sự về "Tội đánh bạc", còn nếu người xem tiếp tục truyền bá văn hóa đồi trụy từ các kênh này thì bị xử lý về hành vi phát tán, chia sẻ các ấn phẩm đồi trụy.

Luật sư Lê Hồng Vân khuyến cáo để tránh rơi vào vòng lao lý, mỗi người dân không nên truy cập, chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh, vi phạm bản quyền. Mặt khác, khi truy cập các trang web này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.