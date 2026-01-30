Chấm dứt hợp đồng vụ thịt heo đổi màu tại trường học ở TP.HCM

Liên quan đến việc phát hiện 90 kg thịt sườn heo không đảm bảo chất lượng đưa vào trường học ở TP.HCM, đơn vị cung cấp đã bị chấm dứt hợp đồng.

Ngày 30/1, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) đã ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm đối với Công ty Phúc Hậu cho bếp ăn học sinh bán trú trường này từ ngày 28/2.

Thịt heo đổi màu, kém chất lượng đưa vào trường học bị trả lại

Giải thích lý do không chấm dứt hợp đồng thời điểm này mà kéo dài tới gần một tháng nữa, lãnh đạo Trường tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, việc lựa chọn nhà thầu mới cần thời gian thẩm định kỹ lưỡng. Mặt khác, đây là thời gian trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên các thủ tục liên quan không thể thực hiện ngay trong thời gian ngắn.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh cam kết, trong thời gian chuyển giao nhà cung cấp mới, sẽ tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ thực phẩm đầu vào mỗi ngày, với sự tham gia giám sát trực tiếp của Ban giám hiệu và Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, lúc 5h15 ngày 15/1, Tổ kiểm tra thực phẩm của nhà trường (gồm Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách và đại diện Ban đại diện Cha mẹ học sinh) tiến hành kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến bữa ăn bán trú.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ kiểm tra phát hiện 90 kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký kết (yêu cầu cung ứng thịt tươi, mới).

Ngay khi phát hiện, nhà trường không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản, trả lại 90 kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đồng thời yêu cầu Công ty Phúc Hậu (đơn vị cung cấp) thay thế 90 kg sườn heo khác đảm bảo theo yêu cầu của tổ kiểm tra.

Phụ huynh học sinh bức xúc sau khi thấy hình ảnh thịt đổi màu đưa vào trường và Ban giám hiệu nhà trường phải tổ chức họp đối thoại.

Đến ngày 23/1, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh tổ chức buổi làm việc với Ban chấp hành Hội Cha mẹ học sinh và đại diện Công ty Phúc Hậu. Tại buổi làm việc, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp ký cam kết thực hiện nghiêm việc cung ứng thực phẩm đúng chất lượng, đúng chủng loại, đồng thời thống nhất chấm dứt hợp đồng nếu tái diễn vi phạm.

Sau đó, các hình ảnh liên quan đến số thực phẩm không đạt yêu cầu (đã được xử lý, không đưa vào sử dụng) bị phát tán và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây dư luận và tâm lý lo ngại trong phụ huynh học sinh.