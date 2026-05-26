Cha viết sách cho con bại não, định nghĩa lại hình tượng 'siêu nhân'

Trong cuốn "Siêu nhân bay qua sàn nhà", hình ảnh "siêu nhân" là sự tôn vinh nghị lực của những em bé phải dùng 200% sức mạnh chỉ để làm những hoạt động bình thường nhất.

Ông Bùi Mạnh Hà - tác giả cuốn sách. Ảnh: BTC.

Ngày 24/5, tại Hà Nội, ngày hội Vì những nụ cười trở lại đã diễn ra, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ em yếu thế. Tâm điểm của sự kiện là buổi lễ ra mắt ấn phẩm artbook Siêu nhân bay qua sàn nhà.

Đây là một dự án văn hóa - xã hội của bộ tác giả Bùi Mạnh Hà và Lê Thị Minh Nguyệt, nhằm lan tỏa nghị lực sống và phá bỏ những định kiến về người khuyết tật.

Cuốn sách Siêu nhân bay qua sàn nhà được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của ông Bùi Mạnh Hà - một người cha có con bại não (CP). Với những trẻ em CP, "sàn nhà" thường là một rào cản vật lý khắc nghiệt, là vương quốc chật hẹp giam cầm những đôi chân chưa thể đứng vững. Hình ảnh "siêu nhân" trong tác phẩm không mang nghĩa siêu nhiên mà là sự tôn vinh nghị lực của những em bé phải dùng 200% sức mạnh chỉ để thực hiện những hành động bình thường nhất.

Qua nét vẽ của họa sĩ Funtikid, thử thách "thoát khỏi sàn nhà" của siêu nhân Mark hiện lên như một bài ca về lòng dũng cảm. Hai tác giả Bùi Mạnh Hà - Lê Thị Minh Nguyệt đã khéo léo chuyển hóa những nỗi đau từ giường bệnh, những giờ tập vật lý trị liệu mệt mỏi thành những trải nghiệm đầy màu sắc, giúp trẻ em và cả người lớn học được bài học về sự trân trọng giá trị bản thân và sự thấu cảm với những người khác biệt.

Cuốn sách Siêu nhân bay qua sàn nhà. Ảnh: BTC.

Trong khuôn khổ sự kiện, buổi talkshow ByNow - Từ lối sống truyền thông đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các nhà hoạt động xã hội. Đại diện Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam cùng các chuyên gia tâm lý đã thảo luận về việc xây dựng hình ảnh người khuyết tật tích cực trên truyền thông.

Ông Bùi Mạnh Hà, đồng tác giả cuốn sách và là Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, đã khẳng định tầm nhìn của dự án: “Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, mỗi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một 'đường ray' công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt".

"Triết lý ByNow - vui vẻ ngay bây giờ - chính là chìa khóa. Chúng ta không đợi đến khi các con hoàn toàn khỏe mạnh mới cho phép mình hạnh phúc. Chúng ta chọn hạnh phúc ngay lúc này, bên cạnh những khiếm khuyết, vì chính sự khiếm khuyết ấy đã dạy chúng ta cách yêu thương trọn vẹn hơn bao giờ hết”, tác giả nói.