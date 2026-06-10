'Cha đẻ' OpenAI làm giàu từ đâu?

Dù không có cổ phần tại OpenAI, Sam Altman vẫn có thể kiếm tiền từ những khoản đầu tư cá nhân, qua đó giúp khối tài sản của ông vượt 3 tỷ USD.

Hiện, CEO OpenAI Sam Altman đang sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD, xếp thứ 1.251 trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Thời gian gần đây, thị trường theo dõi sát sao những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của nhiều công ty công nghệ. Mới nhất, OpenAI được cho là đã bí mật nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), chỉ một tuần sau khi Anthropic thực hiện động thái tương tự và vài ngày trước khi SpaceX dự kiến chính thức lên sàn, theo CNBC.

Đầu tư vào các đối tác của OpenAI

OpenAI là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa AI đến với công chúng thông qua ChatGPT với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần. Công ty AI này hiện được định giá hơn 850 tỷ USD và đang chuẩn bị cho việc niêm yết sớm nhất vào quý IV năm nay. Việc nộp hồ sơ theo hình thức bảo mật cho phép doanh nghiệp gửi báo cáo tài chính để cơ quan quản lý xem xét trước khi công khai cho nhà đầu tư và thị trường.

Đáng chú ý, sức nóng của các thương vụ IPO cũng kéo theo sự quan tâm của công chúng về khối tài sản của các CEO đứng sau những đế chế này.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, CEO OpenAI Sam Altman đang sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD và xếp thứ 1.251 trên thế giới. Con số này cách rất xa CEO SpaceX Elon Musk và CEO Anthropic Dario Amodei - 2 "ông lớn" cũng đã và đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký IPO gần đây.

Hiện, Elon Musk là người giàu nhất thế giới và nắm trong tay khối tài sản ròng cực "khủng" 839 tỷ USD . Nếu thương vụ IPO SpaceX diễn ra đúng như dự kiến, giá trị tài sản của Musk có thể tăng thêm 841 tỷ USD , thậm chí vượt cả quy mô kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngay cả khi cộng tài sản ước tính của 4 người giàu tiếp theo, bao gồm Larry Page và Sergey Brin (đồng sáng lập Google), Larry Ellison (nhà sáng lập Oracle) và Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon), tổng tài sản của họ chỉ khoảng 1.090 tỷ USD . Con số này vẫn thấp hơn một chút so với khối tài sản dự kiến của Musk.

Hay CEO kiêm đồng sáng lập Anthropic Dario Amodei cũng đang có trong tay 7 tỷ USD , tức gấp đôi tài sản của Sam Altman. Theo ước tính của Forbes, khi Anthropic thông báo huy động thành công 65 tỷ USD với mức định giá 965 tỷ USD , công ty không chỉ vượt qua đối thủ OpenAI (được định giá khoảng 852 tỷ USD ) để trở thành startup AI giá trị nhất thế giới, mà còn giúp khối tài sản của 7 nhà đồng sáng lập tăng hơn gấp đôi lên khoảng 16,6 tỷ USD /người.

CEO kiêm đồng sáng lập Anthropic Dario Amodei đang có khối tài sản gấp đôi Sam Altman của OpenAI. Ảnh: Reuters.

Điều bất ngờ là Sam Altman không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại OpenAI. Ông tiết lộ điều này tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ New York Times vào tháng 12/2024. Mức lương hàng năm của ông chỉ khoảng 76.001 USD , một con số khá khiêm tốn đối với người đứng đầu một trong những công ty AI giá trị nhất thế giới.

Nhiều đồn đoán cho rằng Altman có thể được cấp cổ phần trong tương lai. Năm 2024, Reuters từng đưa tin rằng Altman có thể nhận cổ phần sau quá trình tái cấu trúc OpenAI từ mô hình phi lợi nhuận sang mô hình vì lợi nhuận. Nhưng chưa đầy một tuần sau, CNBC dẫn lời Altman cho biết ông sẽ không nhận một "khoản cổ phần lớn tại công ty.

Dù không nắm giữ cổ phần tại OpenAI, Sam Altman lại làm giàu từ các khoản đầu tư cá nhân vào nhiều công ty công nghệ thành công, bao gồm Stripe, Reddit, Helion - công ty phát triển công nghệ năng lượng nhiệt hạch...

Trong phiên tòa giữa Elon Musk và OpenAI, Altman tiết lộ rằng tổng giá trị các khoản đầu tư cá nhân của ông vào những công ty đang làm ăn với OpenAI vượt 2 tỷ USD . Trong đó, khoản đầu tư vào Helion là đáng giá nhất. Ông bắt đầu đầu tư vào công ty này từ khoảng năm 2015 và hiện phần sở hữu của ông được định giá khoảng 1,65 tỷ USD .

Cuộc đua IPO giữa OpenAI, Anthropic và SpaceX

OpenAI, SpaceX và Anthropic đều đang theo đuổi kế hoạch niêm yết với mức định giá khổng lồ.

Trong số này, SpaceX là công ty tiến xa nhất trong quá trình IPO. Doanh nghiệp dự kiến lên sàn vào cuối tuần này trong một thương vụ được dự báo có thể trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử, qua đó giúp Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD .

Một tuần trước, Anthropic cũng đã bí mật nộp hồ sơ IPO. Trước đó không lâu, công ty này hoàn tất một vòng gọi vốn với mức định giá 965 tỷ USD , vượt qua mức định giá 852 tỷ USD của OpenAI hồi cuối tháng 3.

Giới quan sát cho rằng phản ứng của thị trường đối với đợt IPO của SpaceX có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch niêm yết của cả Anthropic và OpenAI, khi cả hai đều đang cần huy động lượng vốn khổng lồ để mở rộng hạ tầng AI. Theo các ngân hàng đầu tư, công ty AI nào IPO trước sẽ có lợi thế lớn trong việc định hình ngành công nghiệp AI mới nổi, đồng thời dễ dàng tiếp cận lượng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực này.

Cuộc đua IPO giữa các công ty công nghệ đang dần nóng lên. Ảnh: Reuters.

Wall Street Journal cho biết ban lãnh đạo OpenAI từng bày tỏ lo ngại rằng Anthropic có thể IPO trước họ. Dù vẫn dẫn đầu thị trường chatbot dành cho người dùng phổ thông, OpenAI gần đây không đạt được một số mục tiêu doanh thu nội bộ và chứng kiến Anthropic vượt lên ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Anthropic cũng vừa lần đầu tiên vượt OpenAI về mức định giá trên thị trường tư nhân.

Do doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hình thức bảo mật, phần lớn nhà đầu tư sẽ phải chờ đến gần thời điểm IPO mới có thể tiếp cận các thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của OpenAI. Quy trình nộp hồ sơ bảo mật cho phép công ty và cơ quan quản lý trao đổi, chỉnh sửa các thông tin công bố trước khi hoàn thiện bản cáo bạch chính thức cho đợt chào bán cổ phiếu.

Việc OpenAI lên sàn được kỳ vọng sẽ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các cổ đông hiện hữu. Những nhà đầu tư sớm của công ty bao gồm Khosla Ventures, Thrive Capital, Microsoft. Gần đây, công ty cũng hoàn tất vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử Thung lũng Silicon, huy động 122 tỷ USD từ Amazon, Nvidia, SoftBank cùng nhiều nhà đầu tư khác.

Dù đã huy động được khoản vốn đầu tư "khủng", OpenAI vẫn đang tiêu tốn lượng tiền mặt rất lớn để mua năng lực tính toán, xây dựng trung tâm dữ liệu và vận hành các mô hình AI tiên tiến.

Các chuyên gia trong ngành nhận định nếu OpenAI IPO thành công ở mức định giá khoảng 850 tỷ USD , đây sẽ là một trong những đợt niêm yết lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ, đồng thời đánh dấu giai đoạn mới của cuộc đua AI toàn cầu giữa OpenAI, Anthropic, Google và các đối thủ khác.