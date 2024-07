'Cha đẻ' bộ sách Hạt giống tâm hồn nộp đơn xin phá sản

Công ty này có khối nợ khoảng 970 triệu USD và không có khả năng trả lương cho khoảng 1.000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Bộ sách "Chicken Soup for the Soul" phổ biến với tên tiếng Việt "Hạt giống tâm hồn". Ảnh: Ebay.

Theo Bloomberg, Công ty truyền thông Chicken Soup for the Soul Entertainment đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án ở Delaware (Mỹ). Công ty này có khối nợ khoảng 970 triệu USD trong khi giá trị tài sản chỉ là 414 triệu USD , tính đến hết tháng 3.

Việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản nói trên cho phép công ty tiếp tục hoạt động trong khi lên kế hoạch trả nợ. Các chủ nợ của họ gồm nhiều cái tên nổi tiếng, như Universal Studios Home Entertainment, Sony Pictures Home Entertainment, Warner Bros. Home Entertainment hay Paramount Pictures.

Chicken Soup for the Soul Entertainment gặp khó khăn tài chính sau khi mua lại công ty cho thuê đĩa DVD Redbox năm 2022. Sau thương vụ này, công ty phải gánh khối nợ 360 triệu USD . Chủ tịch William J. Rouhana Jr. cho biết vấn đề này lẽ ra đã có thể xử lý nếu họ tận dụng được làn sóng phim ra mắt sau đại dịch.

Hiện tại, chưa rõ liệu việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản của Chicken Soup for the Soul Entertainment có ảnh hưởng đến hoạt động của Redbox hay không.

Đơn vị này còn bị hạn chế bởi các cuộc đình công kép vào năm 2023 của người lao động. Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của công ty khi hoạt động cho thuê đĩa vật lý đang liên tục sụt giảm. Một số nhà cung cấp và nhà làm phim cũng không được Chicken Soup for the Soul Entertainment trả lương và đã đệ đơn kiện.

Tình hình tài chính của công ty này ảm đạm đến nỗi không thể trả lương cho nhân viên. Công ty hiện có khoảng 1.000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Chicken Soup for the Soul Entertainment dự định bán bớt mảng kinh doanh và tái cấu trúc phần còn lại. Đơn vị này hiện vẫn điều hành khoảng 24.000 kiosk cho thuê đĩa DVD thuộc Redbox trên toàn nước Mỹ. Họ cũng sở hữu Crackle - dịch vụ video streaming dựa hoàn toàn vào doanh thu quảng cáo để vận hành.

Chicken Soup for the Soul Entertainment là công ty đứng sau bộ sách truyền cảm hứng nổi tiếng thế giới Chicken Soup for the Soul. Bộ sách này đã được dịch ra 43 thứ tiếng, xuất bản tại hơn 100 quốc gia và bán được hơn 500 triệu bản trên toàn cầu. Tại Việt Nam, bộ sách này có tên tiếng Việt "Hạt giống tâm hồn" do First New phát hành.