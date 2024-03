The Body Shop nộp đơn phá sản ở Mỹ và Canada

Sau sự sụp đổ của công ty mẹ ở Anh vào tháng trước, The Body Shop đã phải nộp đơn phá sản tại Mỹ và Canada do gặp khó khăn về tài chính.

Một cửa hàng The Body Shop đóng cửa ở London tháng trước. Ảnh: Leon Neal.

The Body Shop đã phải nộp đơn phá sản tại Mỹ và Canada do gặp khó khăn về tài chính, tờ The Guardian đưa tin.

Hãng hiện có khoảng 400 lao động ở Mỹ, gồm nhân viên tại một trung tâm phân phối có số hàng hóa trị giá hàng triệu USD. Ở thời điểm xin phá sản, hãng mỹ phẩm của Anh còn khoảng 50 cửa hàng tại đây. Các cơ sở này sẽ dần bị đóng cửa.

Tại Canada, khoảng 30% cửa hàng của hãng đã đóng cửa, hơn 200 lao động bị mất việc.

Theo The Guardian, The Body Shop hiện tại cũng đang vật lộn với việc giải quyết các khoản nợ tại Australia, quốc gia có gần 100 cửa hàng của thương hiệu.

Ngoài ra, The Body Shop hiện đã công bố phá sản ở Đan Mạch và Bỉ. Còn tại Đức, công ty này đang đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Viễn cảnh của The Body Shop ở Tây Ban Nha, Thụy Điển, Pháp và Áo hiện vẫn chưa được định đoạt.

Hồi tháng 2, công ty mỹ phẩm nổi danh với dòng sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên này chính thức tuyên bố phá sản ở Anh.

Công ty tư vấn kinh doanh FRP - đơn vị được chỉ định thực hiện thủ tục phá sản của The Body Shop tại Anh - cho biết 199 cửa hàng vẫn tiếp tục hoạt động sau ngày 14/2, thời điểm hãng được đưa vào diện phá sản. Dù vậy, việc này có thể dẫn đến nhiều kịch bản như tái cơ cấu hoạt động bằng cách giảm số cửa hàng, nhân viên hoặc bán công ty.

Tại các quốc gia khác, thương hiệu này đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động. Quỹ đầu tư mạo hiểm Aurelius - chủ sở hữu chuỗi này - chỉ định một công ty phụ trách rao bán các công ty con ở các nước châu Âu và một số khu vực ở châu Á. Mạng lưới được rao bán chiếm 14% doanh số thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn InNature - đối tác nhượng quyền của thương hiệu The Body Shop tại Malaysia, Campuchia và Việt Nam - đã lên tiếng trấn an người tiêu dùng.

"Hội đồng quản trị InNature muốn tuyên bố rằng chúng tôi đã nhận được xác nhận từ The Body Shop International (BSI) rằng quy trình quản lý này chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Anh và không ảnh hưởng đến các đối tác nhượng quyền toàn cầu cũng như hoạt động của các đối tác", tờ New Strait Times (Malaysia) trích dẫn thông báo của InNature.

Trả lời The Edge, Giám đốc điều hành InNature Datin Mina Cheah-Foong cho biết BSI đã nói chuyện với các đối tác nhượng quyền chính và cam kết cung ứng hàng hóa trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. Với InNature, điều này có nghĩa là nguồn hàng sẽ được đảm bảo đến năm 2025.

Mặc dù Cheah-Foong thẳng thắn nói "sẽ chờ xem thế nào" đối với những đảm bảo từ phía BSI, bà cho biết InNature đang duy trì lượng tồn kho lớn, vì họ đã vô tình nâng dự trữ sau một số lô hàng chậm trễ do căng thẳng ở Biển Đỏ thời gian gần đây.

The Body Shop có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2009, do Công ty TNHH TBS Việt Nam vận hành. Hiện chuỗi này sở hữu 35 cửa hàng chủ yếu nằm tại Hà Nội và TP.HCM.