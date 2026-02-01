Cha con ông Nguyễn Đức Thụy nắm gần 27% vốn Chứng khoán LPBank

Ông Nguyễn Đức Thụy và con trai Nguyễn Xuân Thái vừa nhận chuyển nhượng hơn 234 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán LPBank, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 26,93% vốn.

Ông Nguyễn Đức Thụy hiện giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: LPB.

Trong giao dịch thỏa thuận ngày 30/1, ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch LPBank, hiện là quyền Tổng giám đốc Sacombank, đã nhận chuyển nhượng 151 triệu cổ phần của Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS), tương ứng 11,93% vốn. Trước thương vụ, ông Thụy chưa nắm giữ cổ phần tại công ty chứng khoán này.

Trước đó một ngày, ông Nguyễn Xuân Thái (con trai ông Thụy) cũng nhận chuyển nhượng hơn 83 triệu cổ phần công ty chứng khoán này, nâng tỷ lệ sở hữu từ 6,58% lên 15%. Do LPBS chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, các giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận.

Theo báo cáo tài chính do Chứng khoán LPBank công bố, tính đến cuối năm 2025, công ty có 5 cổ đông lớn nhưng đều nắm giữ dưới 11% vốn. Trong đó, Ngân hàng LPBank là cổ đông tổ chức duy nhất, với tỷ lệ sở hữu 5,5%.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông từng có nhiều năm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại LPBank, bao gồm Phó chủ tịch và Chủ tịch HĐQT.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 23/12/2025, LPBank đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy và em trai là ông Nguyễn Văn Thùy, sau khi hai cá nhân này nộp đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Cũng trong ngày 23/12/2025, ông Thụy được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank. Sau đó, ông bán bớt cổ phần và không còn nằm trong danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn LPBank.

Dù vậy, ông Thụy và gia đình vẫn tiếp tục gia tăng hiện diện tại một doanh nghiệp có liên quan đến LPBank. Bên cạnh việc nâng tỷ lệ sở hữu, ông Nguyễn Xuân Thái mới đây cũng đã được đề cử vào HĐQT LPBS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo công bố, ông Thái đang theo học chương trình cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ) giai đoạn 2022-2026 và là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng từ tháng 7/2025.

LPBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập năm 2009, đổi tên như hiện tại vào tháng 9/2023. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 12.688 tỷ đồng .

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy doanh thu lũy kế năm 2025 của LPBS đạt xấp xỉ 1.690 tỷ đồng , gấp khoảng 9 lần năm trước; trong đó, hoạt động tự doanh đóng góp hơn một nửa doanh thu. Lợi nhuận sau thuế năm ngoái của nhà môi giới chứng khoán này đạt 522 tỷ đồng , cũng tăng mạnh so với mức 80 tỷ đồng của năm 2024.

Hiện LPBS đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay. Theo phương án dự kiến, công ty sẽ phát hành hơn 126,8 triệu cổ phiếu, tương đương 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu IPO thành công, vốn điều lệ LPBS sẽ tăng lên 13.935 tỷ đồng và doanh nghiệp sẽ đăng ký niêm yết trên sàn HoSE.