CH Czech lập kỳ tích ở play-off World Cup

Rạng sáng 1/4, CH Czech hòa Đan Mạch 2-2 sau 120 phút trước khi giành chiến thắng 3-1 ở loạt luân lưu, qua đó giành vé dự World Cup 2026.

CH Czech dự World Cup sau 20 năm.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn ở chung kết play-off World Cup, CH Czech có màn trình diễn kiên cường. Đại diện Trung Âu hai lần vượt lên dẫn trước, sau đó chứng tỏ bản lĩnh trong loạt luân lưu cân não.

Kể từ sau thế hệ vàng Pavel Nedved, Petr Cech, Milan Baros, Tomas Rosicky,...,Tomas Soucek cùng đồng đội sẵn sàng viết tiếp giấc mơ World Cup tại Mỹ.

Dù bị đánh giá thấp hơn khi kém đối thủ tới 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, CH Czech lại nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 3, Pavel Sulc khiến sân epet Arena bùng nổ với cú sút xa tuyệt đẹp từ rìa vùng cấm sau tình huống phạt góc của Vladimir Coufal, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đan Mạch nhanh chóng đáp trả với hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Matej Kovar đã thi đấu xuất sắc để giữ vững lợi thế.

Sang hiệp hai, sức ép của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 72 khi Joachim Andersen đánh đầu gỡ hòa từ quả đá phạt của Mikkel Damsgaard. Hai đội kéo nhau vào hiệp phụ sau những phút cuối căng thẳng.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi CH Czech một lần nữa vượt lên nhờ pha lập công của Ladislav Krejci sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, Đan Mạch không bỏ cuộc và Kasper Hogh ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng cú đánh đầu đẹp mắt, đưa trận đấu đến loạt luân lưu cân não.

Trên chấm 11 mét, bản lĩnh gọi tên CH Czech. Sau khi Rasmus Hojlund sút trúng xà ngang và hai cầu thủ khác của Đan Mạch đá hỏng, Michal Sadilek thực hiện thành công quả quyết định, ấn định chiến thắng cho CH Czech.