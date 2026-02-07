CGV Việt Nam lãi kỷ lục

Năm 2025, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của CJ CGV lãi khoảng 37,4 tỷ won, tương đương gần 670 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu cao thứ 3 của CJ CGV trong năm 2025. Ảnh: S.T.

CJ CGV vừa công bố báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt hơn 2.275 tỷ won ( 40.356 tỷ đồng ), trong khi lợi nhuận hoạt động vượt 96 tỷ won.

So với năm trước, doanh thu tăng 317,5 tỷ won và lợi nhuận hoạt động cải thiện hơn 20 tỷ won, cho thấy đà phục hồi của tập đoàn tiếp tục được duy trì.

Kết quả tích cực này đến từ sự tăng trưởng của mảng rạp chiếu phim tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, cùng với thành công toàn cầu của các mô hình rạp chiếu ứng dụng công nghệ như SCREENX và 4DX.

Bên cạnh đó, CJ OliveNetworks - công ty con phụ trách mảng công nghệ thông tin - cũng ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục, đóng góp quan trọng vào kết quả chung.

Xét theo thị trường, Việt Nam đem về doanh thu 253,6 tỷ won, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng cho CJ CGV, tăng hơn 22% so với cùng kỳ và thiết lập mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận hoạt động cũng đạt kỷ lục 37,4 tỷ won, tăng hơn 42% so với năm trước đó.

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA CGV VIỆT NAM CAO KỶ LỤC KQKD theo năm của CGV Việt Nam. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu tỷ won 138 186 72 50 150 185 207 254 Lợi nhuận hoạt động

8 20 -16 -10 10 14 26 37

Theo tập đoàn, kết quả này đến từ sự tăng trưởng của thị trường phim nội địa. Cụ thể, tổng doanh thu toàn thị trường tăng 29%, trong đó doanh thu từ phim nội địa tăng tới 88% so với năm trước. Lượng khán giả tăng cùng với doanh thu cải thiện đã trở thành động lực chính thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của CGV tại Việt Nam.

Giá vé trung bình (ATP) trên toàn hệ thống tại Việt Nam đạt 98.000 đồng, tăng 4% so với năm 2024. Trong khi đó, mức chi tiêu bình quân cho đồ ăn và các dịch vụ khác (SPP) đạt 39.000 đồng mỗi khách, giảm nhẹ 3,8%.

Tính đến cuối năm 2025, CJ CGV vận hành tổng cộng 3.621 màn hình tại 521 tổ hợp rạp ở 5 quốc gia. Thông qua CJ 4DPLEX, tập đoàn cung cấp các trải nghiệm nội dung khác biệt tại 711 rạp 4DX và 473 rạp SCREENX trên toàn cầu. Ngoài lĩnh vực điện ảnh, CJ CGV còn cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho cả nội bộ và bên ngoài thông qua CJ OliveNetworks.

Trong đó, Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu cao thứ 3 của CJ CGV, chỉ sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, đây lại là thị trường hoạt động hiệu quả nhất. Lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam cao gấp 2,35 lần Indonesia - thị trường xếp thứ hai về hiệu quả và gấp 3,2 lần Trung Quốc, thị trường đứng thứ ba.

Bước sang năm 2026, CJ CGV cho biết sẽ tiếp tục tập trung mở rộng các chức năng trong chuỗi giá trị điện ảnh tại Việt Nam, từ đầu tư, sản xuất đến phát hành, nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trường phim trong nước. Tập đoàn đặt mục tiêu dẫn dắt tăng trưởng thông qua việc mở rộng hoạt động của V-Pictures - công ty con phụ trách mảng đầu tư và sản xuất nội dung.

Song song đó, tập đoàn sẽ gia tăng lợi nhuận bằng cách tạo sự khác biệt cho hệ thống rạp thông qua các hoạt động trải nghiệm đặc biệt, tinh chỉnh chiến lược định giá, đồng thời tối đa hóa giá trị gia tăng từ mảng đồ ăn - thức uống và quảng cáo.