CEO Mỹ vật lộn đưa lao động trở lại văn phòng sau đại dịch thế nào?

Khán đài tại các trận đấu NBA đã kín chỗ đến 95% so với năm 2019. Người Mỹ đã quay lại với cuộc sống xưa kia, họ chỉ chưa trở lại văn phòng mà thôi.

Vào tháng 4/2022, Airbnb thông báo rằng 6.000 nhân viên của họ có thể làm việc từ hầu như bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó không hề là chuyện vặt: động thái này đòi hỏi công ty bỏ ra một khoản đầu tư để giúp các lao động của mình làm thị thực, thuế, bảng lương và thực hiện các điều chỉnh khác về cuộc sống tại hơn 100 quốc gia.

Nhưng Chesky tin rằng thứ mà về sau anh gọi là một “phiền toái khổng lồ về thủ tục giấy tờ” dư sức được cân đối bởi những lợi ích đến từ việc khai thác được kho nhân tài toàn cầu, thứ ngày càng gắn bó mật thiết với sự tự do vốn là ưu điểm rõ rệt của nó, bất chấp những nỗi đau đớn và hoang mang mà đại dịch đã mang lại.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: BBC.

Brazil, Cộng hòa Séc, Barbados và Iceland nằm trong số hàng chục quốc gia đã công bố loại thị thực nhanh mới dành cho những người làm việc từ xa với hy vọng thu hút kiểu người tiêu dùng càng lúc càng xê dịch mạnh mẽ, có thể vực dậy nền kinh tế của những nước này sau cuộc khủng hoảng.

Trên khắp nước Mỹ, các CEO đang phải vật lộn với những lao động cổ trắng mới được trao thêm quyền. Sau hai năm được cởi trói khỏi những ràng buộc nghiêm ngặt của năm cuốc “sáng đi, tối về” hàng tuần và kiếp nô dịch chốn văn phòng, những lao động này đã không còn thiết tha gì với việc quay trở lại.

Đến tháng 2/2022, chỉ một trong ba lao động ở nước Mỹ quay trở lại văn phòng, căn cứ vào dữ liệu quẹt thẻ nhân viên tại hơn một trăm thành phố. Cùng lúc đó, các trạm kiểm soát an ninh sân bay hiện tiếp nhận khoảng 80% lượng hành khách so với trước đại dịch. Khán đài tại các trận đấu NBA đã kín chỗ đến 95% so với năm 2019. Người Mỹ đã quay trở lại với cuộc sống xưa kia, họ chỉ chưa quay trở lại văn phòng mà thôi.

Một số vị sếp chọn cách chiến đấu chống lại hiện tượng này. Họ cảnh báo về tương lai đen tối, nơi các ô vuông sắp thành hàng trên màn hình thay thế tính sáng tạo tự phát của một nơi làm việc nhộp nhịp - đối với một số lao động, đó là cách nói đánh giá quá cao ma thuật của cuộc sống văn phòng và đánh giá quá thấp nỗi khổ sở đến từ những cuộc họp chỉ để họp và những chuyến đi đi về về đã càng lúc càng trở nên dài dặc và mệt mỏi hơn khi cơ sở hạ tầng đô thị dần xuống cấp.

Các giám đốc điều hành ở Phố Wall, một ngành học nghề mà đại dịch đã khiến cả công tác đào tạo lẫn giám sát mức độ tuân thủ trở nên bội phần khó khăn, đặc biệt mong mỏi muốn đưa người lao động trở lại trụ sở.