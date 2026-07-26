CEO DeepSeek lần đầu lên tiếng

Liang Wenfeng cho rằng lợi thế AI của Mỹ chủ yếu đến từ sức mạnh tính toán, trong khi DeepSeek chọn mã nguồn mở và giá rẻ để mở rộng tệp người dùng.

CEO DeepSeek chia sẻ về định hướng của công ty. Ảnh: VCG.

Trong bản ghi cuộc trò chuyện từ tháng 5 vừa được công bố tuần qua, Liang Wenfeng, nhà sáng lập DeepSeek, cho rằng khoảng cách lớn nhất giữa AI Trung Quốc và Mỹ chỉ nằm ở phần cứng. Quan điểm này được ông nêu trong một cuộc trao đổi hiếm hoi với các nhà đầu tư, kéo dài gần 4 giờ.

Thông điệp nổi bật nhất là DeepSeek không muốn đi theo mô hình tối đa hóa lợi nhuận. Liang mô tả AI là làn sóng quá lớn để một công ty độc chiếm. Ông cho rằng doanh nghiệp muốn đi xa trong lĩnh vực này phải biết “tiết chế”, chấp nhận lợi nhuận hợp lý và chia sẻ nhiều hơn với hệ sinh thái.

DeepSeek chọn hướng đi riêng

Theo nhà sáng lập DeepSeek, AI khác với nhiều phần mềm trước đây vì quy mô tác động quá lớn. Nếu một công ty cố nắm toàn bộ lợi ích, họ sẽ gặp phản ứng từ thị trường và xã hội. Vì vậy, mã nguồn mở trở thành một phần trong chiến lược tồn tại dài hạn của DeepSeek.

Liang cho biết DeepSeek không xem thương mại hóa là mục tiêu cuối cùng. Công ty vẫn bán API và đem về doanh thu. Tuy nhiên, ông coi đó là sản phẩm phụ trên đường tiến tới AGI. Mục tiêu chính của công ty là phát triển công nghệ lõi, gồm mô hình ngôn ngữ, chuỗi suy luận, tác nhân AI và khả năng học liên tục.

DeepSeek chọn hướng làm mô hình mã nguồn mở. Ảnh: Bloomberg.

Quan điểm này tạo khác biệt với nhiều công ty AI lớn của Mỹ. Theo Liang, các mô hình đến từ Mỹ như OpenAI, Anthropic và Google hiện dẫn đầu theo chu kỳ. Ông cho rằng Mỹ mạnh hơn chủ yếu vì có nhiều tài nguyên tính toán hơn. Trong khi đó, nhân tài lại phân bố ngẫu nhiên trên thế giới và Trung Quốc không thiếu người giỏi.

Liang cũng cho rằng các công ty Mỹ có xu hướng phát triển mô hình đóng, quy mô lớn và biên lợi nhuận cao. Song, chiến lược lợi nhuận quá cao là điểm yếu. Trong dài hạn, cách làm này có thể bị các đối thủ có chi phí thấp hơn và sẵn sàng hy sinh lợi nhuận đánh bại.

DeepSeek đang định giá API theo logic thu hồi chi phí phần cứng trong khoảng 10 tháng. Liang nói mức này không nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Nếu tăng giá gấp đôi, doanh thu có thể tăng, nhưng lại không phù hợp với cách công ty muốn vận hành.

“Chúng tôi vẫn muốn thứ này hữu ích với mọi người, thay vì kiếm được nhiều tiền nhất”, Liang nói.

Tầm nhìn dài hạn

Nhà sáng lập DeepSeek cũng tin rằng mã nguồn mở không mâu thuẫn với kinh doanh. Theo Liang, ngay cả khi mô hình được mở, việc triển khai với chi phí rất thấp vẫn khó. Đây là lợi thế của DeepSeek. Công ty có thể mở mô hình nhưng vẫn giữ khả năng vận hành hiệu quả hơn nhiều bên thứ ba.

DeepSeek hướng tới phát triển AGI. Ảnh: Bloomberg.

Một điểm đáng chú ý khác là cách Liang nhìn Nvidia. Ông cho rằng hệ thống CUDA của Nvidia đang bị phá vỡ bởi AI và các công nghệ mới. Theo đó, AI có thể hỗ trợ viết lại phần mềm cho chip nội địa. Điều này tạo cơ hội lịch sử cho hệ sinh thái chip AI của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Liang không nói Trung Quốc đã vượt Mỹ. Ông thừa nhận điểm nghẽn hiện tại là năng lực sản xuất chip. Nếu rào cản về số lượng chip được giải quyết, khoảng cách về sức mạnh tính toán giữa Trung Quốc và Mỹ có thể thu hẹp.

Trong dài hạn, Liang dự đoán ngành mô hình nền tảng sẽ không có dạng kim tự tháp do một vài gã khổng lồ kiểm soát. Ông cho rằng cuối cùng chỉ cần 3-4 công ty cạnh tranh đầy đủ trong mảng mô hình lớn. Những bên cố kiếm lợi nhuận quá cao sẽ bị thị trường đẩy ra ngoài.

Hiện tại, Liang cho biết DeepSeek đang tập trung vào “đường chính” tới AGI. Các mảng như tạo video, mô hình thế giới hoặc một số ứng dụng thương mại có thể để hệ sinh thái bên ngoài phát triển.