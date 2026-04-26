DeepSeek hụt hơi

DeepSeek V4 không tạo được điểm nhấn như mô hình R1 ra mắt vào năm ngoái, song chiến lược thực sự của công ty là trở thành hạ tầng AI rẻ nhất thế giới.

Đầu năm 2025, DeepSeek R1 ra mắt khiến Nvidia mất 600 tỷ USD vốn hóa trong một ngày. Tại thời điểm đó, giới công nghệ toàn cầu chấn động trước mô hình non trẻ đến từ Trung Quốc. Một năm sau, DeepSeek V4 ra mắt và dường như không tạo được điểm nhấn.

DeepSeek không còn là ẩn số bất ngờ. Mô hình V4 được xây dựng trên kiến trúc MoE với 1,6 nghìn tỷ tham số nhưng mỗi lần suy luận chỉ kích hoạt 49 tỷ tham số. Cơ chế "gọi theo nhu cầu" này giúp chi phí suy luận giảm mạnh trong khi hiệu suất không bị ảnh hưởng. Cửa sổ ngữ cảnh đạt một triệu token, cho phép người dùng đưa toàn bộ dòng lệnh hoặc báo cáo hàng trăm nghìn chữ vào một cuộc hội thoại duy nhất.

DeepSeek thừa nhận V4 đang tụt hậu so với các mô hình đóng khoảng 3-6 tháng. Tuy nhiên, khi cụm tính toán chạy chip Huawei Ascend 950 đi vào hoạt động cuối năm nay, giá V4 sẽ giảm mạnh.

"Đây là lời tuyên bố của một công ty đã tính xong nước cờ tiếp theo, không phải của một công ty đang ứng phó dưới áp lực", một nhà phân tích trong ngành nhận định.

Vấn đề với V4 không liên quan đến hiệu suất tối đa. Nó vừa đủ tốt để trở thành tiêu chuẩn tối thiểu của toàn ngành. Phân tích từ Union Bancaire Privee đánh giá rằng khoảng cách hiệu suất giữa các mô hình hàng đầu sẽ gần như không có ý nghĩa với đa số người dùng thực tế.

Khi tất cả đều đủ tốt, cuộc chiến chuyển sang giá, hệ sinh thái và việc ai trở thành lựa chọn mặc định trong luồng công việc của nhà phát triển toàn cầu. DeepSeek hiểu rất rõ điều này. Chiến lược mã nguồn mở của họ là cách thu hút hàng chục nghìn nhà phát triển toàn cầu xây dựng ứng dụng trên nền tảng của mình mà không tốn chi phí marketing hay đội ngũ bán hàng.

DeepSeek hiện chưa nhận vốn đầu tư bên ngoài. Tencent và Alibaba, 2 công ty tự phát triển mô hình AI riêng, dường như tranh nhau tham gia vòng đầu tư đầu tiên của DeepSeek. Lý do xuất phát từ chiến lược "hiệu quả cực đại cộng mã nguồn mở" của DeepSeek có khả năng định hình chuẩn mực hạ tầng AI toàn cầu.