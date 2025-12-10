CEO DeepSeek được vinh danh

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nature vinh danh Lương Văn Phong vào top 10 nhà khoa học 2025 nhờ DeepSeek, mô hình AI có khả năng thay đổi tư duy hiệu suất và vị thế cạnh tranh toàn cầu.

Mô hình AI DeepSeek giúp Lương Văn Phong được vinh danh. Ảnh: Fortune.

Tạp chí Nature vừa công bố danh sách 10 nhà khoa học nổi bật năm 2025. Trong số này, Lương Văn Phong (Liang Wenfeng), người đứng sau mô hình AI DeepSeek được nêu tên với mô tả “người phá vỡ công nghệ”. Nature cho biết sự ghi nhận dành cho ông đến từ tác động mang tính chuyển đổi của mô hình DeepSeek đối với ngành trí tuệ nhân tạo trong năm qua.

Theo tạp chí, DeepSeek tạo dấu ấn nhờ chiến lược tối ưu hiệu suất, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành mô hình AI và nâng cao vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Nature nhấn mạnh DeepSeek đặt lại giả định lâu nay của ngành AI, rằng hiệu suất cao không nhất thiết đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ hay hạ tầng máy chủ tốn kém.

Thời gian gần đây, DeepSeek công bố mã nguồn mở dòng mô hình V3.2. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức, nó đạt hiệu suất cao nhất trong số các mô hình nguồn mở ở các bài đánh giá liên quan đến Agent, xu hướng đang phát triển nhanh trong lĩnh vực AI.

Lương Văn Phong sinh năm 1985 tại Ngô Xuyên (Trạm Giang, Quảng Đông). Năm 17 tuổi, ông đỗ vào Đại học Chiết Giang, theo học ngành Kỹ thuật thông tin điện tử. Trong những năm đại học, ông tích cực tham gia các cuộc thi toán học và dần được biết đến trong giới học thuật. Sau đó, ông tiếp tục học sau cao học tại Đại học Chiết Giang, nghiên cứu thị giác máy dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Xiang Zhiyu.

DeepSeek anh 1

Lương Văn Phong có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực toán học và định lượng. Ảnh: VCG.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp, Lương bước vào lĩnh vực đầu tư định lượng, khi đó vẫn còn rất mới tại Trung Quốc. Sự ra đời của hợp đồng tương lai CSI 300 năm 2010 mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho quốc gia tỉ dân. Theo thông tin công khai, đội ngũ của ông nhanh chóng nắm bắt cơ hội này và tích lũy hơn 500 triệu nhân dân tệ (70 triệu USD) quỹ tự doanh.

Đến 2023, khi các mô hình quy mô lớn trỗi dậy sau cú hích từ ChatGPT, Magic Square Quant thành lập tổ chức độc lập mang tên DeepSeek, hướng đến mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Đây cũng là thời điểm mở ra chặng đường mới của Lương Văn Phong trong lĩnh vực AI.

