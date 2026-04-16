CEO 'đáng sợ' nhất thế giới

Alex Karp, người đứng đầu Palantir, được mệnh danh là CEO đáng sợ nhất hành tinh khi sử dụng công cụ dữ liệu khổng lồ để định hình trật tự thế giới và sức mạnh quân sự thông qua AI.

Alex Karp không giống bất kỳ lãnh đạo công nghệ nào tại Thung lũng Silicon. Vị tỷ phú sở hữu bằng tiến sĩ triết học này đang điều hành Palantir, một đế chế phần mềm chuyên phục vụ các cơ quan tình báo và quân đội toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh một CEO lập dị, người đàn ông này còn hiện thân cho một quyền lực mới trong kỷ nguyên số. Với ông, công nghệ không đơn thuần là công cụ sinh lời, mà là phương thức hiện thực hóa một thế giới quan đầy cực đoan.

Vị CEO lập dị

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài CNBC, CEO Alex Karp không ngần ngại khẳng định công ty Palantir của ông là "công ty phần mềm quan trọng nhất tại Mỹ cũng như toàn thế giới". Bản thân tờ The Guardian cũng định danh Alex Karp là "CEO đáng sợ nhất hành tinh", đồng thời coi Palantir là mối đe dọa công nghệ lớn nhất hiện nay.

"Alex Karp xuất hiện với mái tóc xù đặc trưng, diện mạo của một vận động viên thể thao cường độ cao cùng tốc độ nhả chữ nhanh đến mức chóng mặt", The Guardian nhận xét.

Đằng sau vẻ ngoài có phần kỳ quặc đó là một trí tuệ sắc bén và sự lạnh lùng của người điều hành "cỗ máy" dữ liệu quyền lực nhất hành tinh. Palantir, không bán quảng cáo hay sản phẩm tiêu dùng, họ bán khả năng phân tích những luồng dữ liệu khổng lồ để tìm ra đối tượng cần tiêu diệt hoặc mục tiêu cần giám sát.

Theo tác giả Michael Steinberger, nỗi sợ là thứ thực sự vận hành con người Karp. Ông lớn lên trong một gia đình có xu hướng chính trị tiến bộ nhưng lại luôn mang trong mình nỗi bất an về sự an toàn của xã hội.

Alex Karp bị ám ảnh về sức khỏe và thường xuyên tổ chức các lớp thái cực quyền cho nhân viên. Ảnh: The Guardian.

Karp xây dựng Palantir để tạo ra một thế giới nơi ông cho là an toàn hơn cho chính mình. Sự kết hợp giữa tư duy triết học Đức và công nghệ AI đã biến ông thành một nhân vật khó lường, vừa có vẻ bác học vừa mang tính đe dọa.

Sự đáng sợ của Karp còn nằm ở quan niệm về vai trò của công nghệ trong chiến tranh. Trong khi các đối thủ tại Thung lũng Silicon né tránh các hợp đồng quân sự vì vấn đề đạo đức, Karp lại công khai ủng hộ sức mạnh quân sự. Ông coi phần mềm của mình là "lá chắn" bảo vệ phương Tây khỏi các mối đe dọa toàn cầu.

“Sản phẩm của chúng tôi đôi khi được dùng để tiêu diệt con người”, Alex Karp cho biết khi nói về tính ứng dụng của phần mềm Palantir trên các chiến trường hiện đại.

Karp cũng không ngần ngại chỉ trích những người làm công nghệ khác là "giả tạo" khi hưởng lợi từ sự an toàn của quốc gia nhưng lại từ chối giúp đỡ chính phủ. Ông tin rằng đạo đức thực sự nằm ở việc bảo vệ trật tự hiện hữu bằng những công cụ mạnh mẽ nhất.

Chính lập trường cực đoan này đã khiến nhiều người coi ông là CEO đáng sợ nhất thế giới, một người không bị ràng buộc bởi các quy chuẩn xã hội thông thường.

Triết lý "Hòa bình thông qua sức mạnh"

Palantir được đặt tên theo những viên đá tiên tri trong tác phẩm "Chúa tể những chiếc nhẫn", có khả năng nhìn thấu mọi thứ. Thực tế, phần mềm của công ty này đang đóng vai trò tương tự trong thế giới thực.

Hệ thống của họ giúp các cơ quan như CIA, FBI và Bộ Quốc phòng Anh kết nối các nguồn dữ liệu rời rạc từ sinh trắc học, giao dịch tài chính đến lịch sử đi lại để tạo ra một hồ sơ toàn diện về bất kỳ cá nhân nào. Trên chiến trường, công nghệ AI của Palantir cho phép quân đội xác định mục tiêu và điều phối tấn công với độ chính xác và tốc độ chưa từng có.

Tuy nhiên, sức mạnh này cũng đặt ra những câu hỏi lớn về quyền riêng tư và sự lạm dụng. Các nhà hoạt động lo ngại Palantir đang tạo ra một hệ thống giám sát toàn cầu không thể kiểm soát. Họ ví công ty này như hệ thống AI Skynet trong bộ phim Kẻ hủy diệt, nơi mọi hành vi của con người đều nằm dưới tầm mắt của thuật toán.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Alex Karp tại văn phòng Palantir ở Washington DC. Ảnh: PalantirTech.

Dù đối mặt với làn sóng chỉ trích về việc xâm phạm quyền tự do cá nhân, Karp vẫn giữ vững niềm tin vào con đường của mình. Ông lập luận rằng phần mềm của Palantir có các cơ chế bảo vệ tích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép.

Đối với Karp, cái giá của sự tự do chính là sự cảnh giác tối đa. Ông cho rằng nhiều vụ tấn công khủng bố tại châu Âu đáng lẽ đã bị chặn đứng nhờ vào khả năng phân tích dữ liệu nhanh chóng của hệ thống mà ông cung cấp.

Mối quan hệ giữa Palantir và các chính phủ đang ngày càng sâu sắc. Tại Anh, hợp đồng quản lý dữ liệu của công ty với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều người lo sợ rằng dữ liệu sức khỏe nhạy cảm sẽ rơi vào tay một công ty có gốc rễ tình báo Mỹ.

Bất chấp điều đó, Palantir vẫn tiếp tục bành trướng, trở thành "xương sống" cho hạ tầng kỹ thuật số của nhiều quốc gia. CEO Alex Karp dường như không quan tâm đến việc bị phản đối. Sự hiện diện của Palantir hiện nay được coi là không thể đảo ngược trong bộ máy vận hành của thế giới hiện đại.