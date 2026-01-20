CĐV xót xa khi Hiểu Minh rời sân vì chấn thương

Sau cú va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc, Hiểu Minh phải rời sân trong đau đớn. Hình ảnh nam trung vệ rời sân trên cáng cứu thương khiến nhiều cổ động viên xót xa.

Tối 20/1 (giờ Việt Nam) trận bán kết giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra gay cấn ngay từ những phút đầu tiên. Các "chiến binh sao vàng" chơi lăn xả, sẵn sàng tranh chấp bóng với những cầu thủ to cao bên phía đối thủ.

Phút thứ 30, Hiểu Minh khiến nhiều đồng đội và cổ động viên lo lắng khi nằm sân, phải nhờ đến sự trợ giúp từ nhân viên y tế sau nỗ lực tranh chấp với Yuwang Xiang. Anh ôm gối, thậm chí rơi nước mắt vì đau đớn.

Hiểu Minh bị đau sau pha va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trung vệ U23 Việt Nam cũng đã gặp chấn thương ở phần tay sau một nỗ lực phá bóng trong vòng cấm, giúp đội nhà tránh một tình huống nguy hiểm.

Cuối cùng, chấn thương nghiêm trọng buộc Hiểu Minh phải rời sân bằng cáng, Đức Anh được HLV Kim Sang-sik tung vào sân.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng bày tỏ sự lo lắng của người hâm mộ trước chấn thương của trung vệ U23 Việt Nam. Không ít người để lại bình luận cổ vũ, cầu mong cho anh không rơi vào tình trạng quá nặng.

Việc Hiểu Minh rời sân cũng được xem là tổn thất lớn cho U23 Việt Nam khi trung vệ sinh năm 2004 đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phòng ngự và chuyển trạng thái trước U23 Trung Quốc. Trong những phút đầu trận đấu, anh cũng đã có nhiều pha lùi về kịp thời giải nguy cho các chàng trai áo đỏ.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận bán kết vẫn là 0-0. Người hâm mộ U23 Việt Nam tiếp tục vọng các "chiến binh sao vàng" sẽ mạnh mẽ, mở tỷ số trong nửa sau trận đấu.