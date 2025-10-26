CĐV MU phẫn nộ với VAR

Người hâm mộ MU tỏ ra tức giận với tổ VAR sau tình huống Amad Diallo bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng trong trận gặp Brighton.

Pha bóng gây tranh cãi của Amad Diallo.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 16 trên sân Old Trafford tại vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10. Amad có pha xử lý kỹ thuật trong vùng cấm, loại bỏ hậu vệ Maxim De Cuyper trước khi bị cầu thủ người Hà Lan đưa chân cản lại và va chạm vào ống đồng. Tiền vệ của MU ngã xuống, nhưng trọng tài chính Anthony Taylor không cắt còi và cho trận đấu tiếp tục.

Sau đó, tổ VAR kiểm tra lại pha bóng nhưng vẫn giữ nguyên quyết định của trọng tài chính. Ban tổ chức Premier League sau đó lý giải: “Quyết định không cho MU hưởng phạt đền đã được VAR kiểm tra và xác nhận, do De Cuyper được cho là đã chạm bóng trước".

Nhiều CĐV MU tỏ ra bất bình với kết luận này. Trên mạng xã hội, một người viết: “Đó là quả phạt đền rõ ràng dành cho Amad. Tôi không hiểu sao VAR lại có thể bỏ qua pha bóng này". Một tài khoản khác bình luận: “Đây là lý do VAR đang phá hỏng bóng đá. Họ luôn viện cớ ‘không rõ ràng và hiển nhiên’ để không cần trọng tài xem lại".

CĐV MU tức giận sau pha bóng của Amad. Ảnh: Reuters.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville, cho rằng De Cuyper có chạm nhẹ vào bóng, nhưng thừa nhận đó là một pha tranh chấp thiếu khôn ngoan: “Pha vào bóng của De Cuyper không hề đẹp. Anh ta để chân lại phía sau, và cú chạm bóng nhẹ ấy đã cứu anh ta khỏi bị thổi phạt".

Ngoài pha bóng của Amad, MU còn một lần khác đòi phạt đền khi Bryan Mbeumo ngã sát vạch 16,50 mét, nhưng trọng tài Taylor cho rằng tình huống diễn ra ngoài vùng cấm. Kết quả chung cuộc, MU giành chiến thắng 4-2 trước Brighton và góp mặt trong top 4 Premier League.

