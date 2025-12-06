CĐV Hàn Quốc ăn mừng vì thoát bảng tử thần

Tuyển Hàn Quốc tránh phải đối đầu với những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Son Heung-min và đồng đội né bảng tử thần. Ảnh: Reuters.

Sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 rạng sáng 6/12, đội bóng của HLV Hong Myung-bo rơi vào bảng A cùng chủ nhà Mexico, Nam Phi và đội thắng play-off châu Âu bảng D (CH Czech, Ireland, Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia).

Giới chuyên môn nhận định Hàn Quốc gặp lá thăm tương đối may mắn khi né được những đối thủ nặng ký. Ở nhóm hạt giống số một, việc gặp chủ nhà Mexico được cho là nhẹ nhàng hơn nhiều so với hai chủ nhà còn lại là Mỹ hoặc Canada, hay các ông lớn như Argentina, Pháp, Tây Ban Nha hay Anh.

Ở nhóm hạt giống số ba, Hàn Quốc cũng không rơi vào bảng đấu có Na Uy, đội tuyển sở hữu tiền đạo Erling Haaland đang có phong độ bùng nổ.

Trong khi đó, các đối thủ tiềm năng từ châu Âu tranh suất cuối cùng vào bảng A cũng không phải những đội sừng sỏ như Italy, Ukraine hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Với kết quả này, cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc được đánh giá khá sáng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra phấn khích. Một CĐV viết: “Cơ hội để chúng ta vượt qua vòng bảng là đây". Fan khác bình luận: “Gặp Mexico có lẽ là lá thăm dễ chịu nhất nhóm hạt giống một, thời cơ của chúng ta đã đến".

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hong Myung-bo vẫn cần duy trì phong độ ổn định để vượt qua Mexico ngay trên sân nhà của đối thủ, cũng như những đại diện giàu thể lực như Nam Phi.

