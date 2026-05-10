CĐV Đông Nam Á: 'Việt Nam vào bảng tử thần ở Asian Cup'

Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á tỏ ra lo lắng khi tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2027.

Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2027. Ảnh: Việt Linh

Rạng sáng 10/5, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia. Tuyển Việt Nam rơi vào bảng E với sự góp mặt của Hàn Quốc, UAE và Yemen/Lebanon. Đây được xem là một trong những bảng đấu khó ở vòng bảng Asian Cup 2027, bên cạnh bảng F (Nhật Bản, Qatar, Thái Lan, Indonesia).

Ngay sau khi lễ bốc thăm diễn ra, CĐV Đông Nam Á tỏ ra bi quan về cơ hội của tuyển Việt Nam. Một tài khoản viết: “Vào bảng tử thần, Việt Nam dễ sớm bị loại”. CĐV khác bình luận: “Hàn Quốc và UAE ở đẳng cấp khác biệt so với Việt Nam”.

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm trái chiều khi tin rằng tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội. “Hãy trở thành một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé đi tiếp”, một fan nhận định. CĐV khác viết: “Các cầu thủ nhập tịch có thể giúp Việt Nam mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng”.

Nguyễn Xuân Son là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Linh

Tuyển Hàn Quốc đang áp đảo hoàn toàn trong các cuộc đối đầu với Việt Nam khi thắng cả hai trận gần nhất kể từ năm 2006, bao gồm chiến thắng đậm 6-0 trong trận giao hữu vào tháng 10/2023.

Trong khi đó, dù từng thắng UAE 1-0 ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra năm 2019, Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ đến từ Tây Á. Sau 8 lần đối đầu ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 5 trận trước UAE.

Tại vòng bảng Asian Cup 2027, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Nếu chơi đúng phong độ, mục tiêu vào vòng knock-out vẫn nằm trong tầm tay của Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 ở Saudi Arabia.

