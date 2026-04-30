CĐV Arsenal phẫn nộ với Simeone

Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid rạng sáng 30/4 khép lại với tỷ số hòa 1-1, nhưng dư âm của nó lại xoay quanh tranh cãi gay gắt liên quan đến HLV Diego Simeone.

"Pháo thủ" là đội mở tỷ số trong hiệp một nhờ cú sút phạt đền chính xác của Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả sau giờ nghỉ khi Julian Alvarez cũng ghi bàn từ chấm 11 m, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Hiệp hai chứng kiến thế trận lấn lướt của Atletico, nhưng đội bóng Tây Ban Nha lại không thể tận dụng cơ hội để vươn lên. Ngược lại, Arsenal mới là đội cảm thấy bị xử ép khi họ được hưởng một quả phạt đền thứ hai sau tình huống David Hancko va chạm với Eberechi Eze trong vùng cấm.

Dù có tác động, mức độ tranh cãi khiến trọng tài phải tham khảo VAR. Sau nhiều lần xem lại màn hình, ông quyết định hủy bỏ quả phạt đền, khiến các cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội.

Tâm điểm sau đó lại đổ dồn vào hành vi của HLV Diego Simeone. Theo ghi nhận từ các máy quay và video do CĐV đăng tải, chiến lược gia người Argentina rời khu vực kỹ thuật, liên tục hét lớn và tìm cách gây áp lực lên trọng tài trong lúc ông này xem lại tình huống trên màn hình VAR.

Bình luận viên của TNT Sports, Steve McManaman, không ngần ngại chỉ trích hành động này là “đáng xấu hổ”. Trong khi đó, làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Arsenal nhanh chóng bùng lên trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến kêu gọi UEFA cần có án phạt nguội đối với Simeone. Một số CĐV cho rằng nếu HLV Mikel Arteta có hành vi tương tự, ông có thể phải đối mặt với án cấm chỉ đạo dài hạn.

Phát biểu sau trận, HLV Diego Simeone cho biết: “Để thổi phạt đền ở bán kết Champions League thì đó phải là một tình huống lỗi thật sự. Tác động của Hancko là quá nhỏ. Tôi nghĩ đó không nên là quả phạt đền”.

Atletico sẽ phải đá trận lượt về trên sân Emirates vào ngày 6/5.

