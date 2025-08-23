CĐV 96 tuổi xúc động khi được xem lại MU sau 77 năm

Giữa tuần sau, Grimsby Town tiếp đón Manchester United ở vòng 2 Carabao Cup, nơi một CĐV đặc biệt 96 tuổi sẽ được trực tiếp theo dõi “Quỷ đỏ” sau 77 năm chờ đợi.

Ít ai còn nhớ lần cuối Manchester United hành quân đến Blundell Park, nhưng với bác sĩ Jon Hall, đó là ký ức không thể phai mờ. Ở tuổi 96, vị CĐV trung thành này vẫn đều đặn đến sân theo dõi Grimsby Town - đội bóng mà ông đã gắn bó từ những năm 1940. Và vào tuần tới, ông sẽ lại có mặt trên khán đài khi “Quỷ đỏ” trở lại Blundell Park lần đầu tiên kể từ năm 1948.

Lần chạm trán ấy khép lại thời kỳ vàng son của Grimsby, khi đội bóng rớt hạng khỏi Division One và chưa bao giờ còn cơ hội góp mặt ở đỉnh cao bóng đá Anh. Trong hai mùa bóng sau Thế chiến II, Grimsby từng nhiều lần đối đầu Man Utd, cả sân nhà lẫn sân khách, để lại cho những người như Jon Hall những kỷ niệm khó quên.

Ông hồi tưởng lần đầu đi xem Grimsby vào mùa 1946/47, khi khán đài Barratt ở Blundell Park rền vang tiếng giậm chân trên những tấm ván gỗ mỗi khi cầu thủ bước ra, âm thanh như sấm động. Niềm đam mê bóng đá của Jon chịu ảnh hưởng lớn từ người cha Jack Hall - cựu quân nhân, sau này là y tá tại Grimsby - người thường cùng ông đi bộ từ nhà ở Hope Street đến sân, không bỏ lỡ bất kỳ trận nào trên sân nhà.

Khi ấy, phần đông khán giả là đàn ông và trẻ trai, họ đi bộ hoặc đạp xe đến sân. Cảnh tượng hàng loạt vườn nhà quanh Blundell Park chật kín xe đạp, với giá gửi chỉ hai xu, là điều ông vẫn nhớ rõ.

Giờ đây, khi Manchester United tái ngộ Grimsby sau gần tám thập kỷ, Jon Hall vẫn lạc quan: “Tôi nghĩ chúng ta có một cơ hội, dù là mong manh. Đội đang chơi tốt, HLV đã xây dựng một tập thể mạnh và làm rất tốt công việc”. Với niềm tin ấy, ông tin Mariners sẽ khiến “Quỷ đỏ” phải trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.