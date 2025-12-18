Sau 15 năm, cây thông Noel tại Abu Dhabi, có giá trị 11 triệu USD, vẫn nắm giữ kỷ lục "cây thông Noel đắt nhất hành tinh".

Cây thông Noel được dựng năm 2010 tại khách sạn Emirates Palace. Ảnh: Prestige.

Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, kỷ lục cây thông Noel đắt nhất hành tinh tính đến hiện tại thuộc về cây thông Noel tại khách sạn ở Abu Dhabi, UAE năm 2010, với giá trị ước tính 11 triệu USD .

Đây được đánh giá là sự phô trương xa hoa đúng nghĩa trong mùa lễ hội. Theo đó, năm 2010, khách sạn Emirates Palace sang trọng ở Abu Dhabi đã quyết định đưa việc trang trí Giáng sinh lên một tầm cao mới bằng cách cho ra mắt một cây thông lấp lánh những viên đá quý.

Đứng sừng sững trong sảnh lớn của khách sạn, kiệt tác này đã giành được danh hiệu cây thông Noel đắt nhất từng được trang trí theo sách kỷ lục Guinness thế giới, với giá trị chính thức là 11.026.900 USD .

Cây thông Noel, cao tới 13 m, có cấu trúc không quá kỳ lạ. Điều làm nên giá trị lịch sử của nó chính là những thứ treo trên cành: 181 món trang sức, bao gồm kim cương, ngọc lục bảo, ngọc bích và ngọc trai, tất cả được xâu chuỗi cẩn thận giữa những chiếc nơ và đồ trang trí nhỏ. Những món đồ này không phải là hàng nhái hay đá quý giả - tất cả là hàng thật, được chứng nhận và bảo hiểm.

Cây thông cao 13 m, treo 181 món trang sức, bao gồm kim cương, ngọc lục bảo, ngọc bích và ngọc trai. Ảnh: guinnessworldrecords.com.

Cây thông là sự hợp tác với một nhà kim hoàn cao cấp địa phương, người đã tuyển chọn các món đồ trang sức như một phòng trưng bày sắp xếp một triển lãm nghệ thuật. Trong số đó có những chiếc vòng cổ nhiều carat, trâm cài cổ điển và đồng hồ đeo tay có giá trị hơn một chiếc xế hộp.

Toàn bộ công trình được bảo vệ nghiêm ngặt suốt ngày đêm, điều này hoàn toàn hợp lý, vì về cơ bản nó là một kho chứa trang sức đắt giá.

Vào thời điểm đó, một số nhà phê bình cho rằng màn trình diễn này quá lố, đặc biệt là khi nó được lắp đặt trong giai đoạn mà phần lớn thế giới đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính.

Nhưng những người khác lại xem đó là một tuyên ngôn văn hóa và là thời điểm Abu Dhabi khẳng định vị thế của mình trên sân khấu du lịch và xa xỉ toàn cầu. Và phải thừa nhận rằng điều đó đã thành công. Hình ảnh về cây thông Noel lan truyền khắp thế giới, và Emirates Palace trở thành biểu tượng của những lễ hội mùa đông xa hoa.

Hơn một thập kỷ sau, cây thông Noel ở khách sạn Emirates Palace vẫn là một trong những cây thông Giáng sinh đắt nhất từng được tạo ra, và vẫn giữ vững danh hiệu kỷ lục Guinness như một chiếc vương miện nạm kim cương.

Ngoài cây thông Noel đắt giá nhất thế giới này, còn có những biểu tượng Giáng sinh đắt đỏ khác cũng nổi tiếng toàn cầu.

Tiêu biểu có thể kể đến Cây pha lê Swarovski tại Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc), được dựng lên năm 2013, cao hơn 15 m và có giá trị ước tính 1,8 triệu USD .

Cây tiền vàng Pro Aurum ở Munich, Đức vào năm 2024 cũng đắt đỏ và gây chú ý không kém. Cây thông Noel cao gần 3 m, được tạo thành từ 2.018 đồng xu vàng nguyên chất, mỗi đồng xu được đúc bởi Xưởng đúc tiền Áo, có tổng giá trị 2,6 triệu USD .