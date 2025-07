Cầu thủ vô danh tăng giá gấp 440 lần khi đến Premier League

Bóng đá luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt, và không ai thể hiện điều đó rõ hơn El Hadji Malick Diouf. Hậu vệ trái người Senegal vừa gia nhập West Ham với mức phí gây sốc sau hành trình thăng tiến đáng nể chỉ trong 2 năm.

Tháng 2/2023, Diouf còn là cái tên vô danh khi rời học viện Mawade Wade (Senegal) để sang Tromso (Na Uy) với mức phí chỉ 50.000 euro. Nhưng màn trình diễn ấn tượng tại giải VĐQG Na Uy giúp anh lọt vào mắt xanh của Slavia Prague. Đội bóng này chi 2,5 triệu euro để chiêu mộ anh chỉ một năm sau đó.

Tại CH Czeh, Diouf tiếp tục tỏa sáng, đặc biệt là ở đấu trường Europa League. Sau một mùa rưỡi chơi nổi bật tại Slavia, cầu thủ sinh năm 2004 tiếp tục được định giá cao hơn nữa. West Ham quyết định "phá két" để chiêu mộ anh với mức giá khoảng 22 triệu euro, tức gấp 440 lần mức phí ban đầu cầu thủ được mua cách đây chưa đầy hai năm.

Diouf hiện là tuyển thủ quốc gia Senegal với 6 lần khoác áo ĐTQG, và được đánh giá là một trong những hậu vệ trái tiềm năng bậc nhất châu Phi. Anh gia nhập West Ham trong bối cảnh CLB được dẫn dắt bởi HLV Graham Potter, và quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý như Jarrod Bowen, Lucas Paquete hay tân binh Jean-Clair Todibo, cựu cầu thủ Barcelona.

Từ học viện bóng đá nhỏ ở Senegal đến ánh đèn Premier League chỉ trong vòng hai năm, El Hadji Malick Diouf là minh chứng sống cho sự đột phá ngoạn mục mà bóng đá hiện đại có thể mang lại. Giờ là lúc chờ xem liệu sao trẻ người Senegal có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh hay không.

