Cầu thủ Trung Quốc qua đời sau cú va chạm nghiêm trọng

"Cầu thủ 18 tuổi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau một tháng chiến đấu với chấn thương nghiêm trọng vùng đầu. Giấc mơ chơi bóng đỉnh cao của Guo dang dở bởi tai nạn đầy thương tâm", The Sun viết.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/2/2024, trong trận giao hữu giữa tuyển trẻ của Hiệp hội Bóng đá Bắc Kinh và CLB RC Alcobendas tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong một pha tranh chấp, Guo Jiaxuan hứng trọn cú chạm mạnh bằng đầu gối của đối thủ vào vùng mặt, qua đó bất tỉnh trên sân.

Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, Guo được chẩn đoán bị xuất huyết dưới nhện - một dạng đột quỵ do xuất huyết não. Guo được chuyển đến trung tâm y tế ở Madrid ngay lập tức, nhưng không có dấu hiệu cải thiện. Các bác sĩ xác định Guo rơi vào trạng thái chết não.

Ngày 13/2, một tuần sau tai nạn, gia đình đưa Guo về Trung Quốc để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Tiantan, Bắc Kinh. Cha của Guo từ chối đề nghị của bác sĩ về việc ngừng máy trợ sinh và tiến hành khám nghiệm tử thi. Thay vào đó, ông hy vọng con trai có thể nhận được điều trị tốt nhất tại quê nhà.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của đội ngũ y tế, tình trạng của Guo ngày càng xấu đi. Đến ngày 18/3, gia đình được thông báo rằng anh không còn cơ hội hồi phục. Vài giờ sau, gia đình tuyên bố anh qua đời.

Guo gia nhập đội trẻ CLB Beijing Guoan ở Chinese Super League (CSL) năm 13 tuổi và được tuyển chọn vào đội hình Bayern’s World Squad năm 2023 - một dự án quốc tế của gã khổng lồ nước Đức nhằm phát triển các cầu thủ tiềm năng trên toàn thế giới.

Guo Jiaxuan là cầu thủ duy nhất của Trung Quốc được chọn vào Bayern’s World Squad cách đây 2 năm. Tài năng sinh năm 2006 còn khoác áo đội U17 Trung Quốc và được kỳ vọng trở thành một hậu vệ xuất sắc trong tương lai.

