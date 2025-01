Cầu thủ trẻ nhất lịch sử MU qua đời

Thông báo của Manchester United có đoạn: "Chúng tôi đau buồn khi biết tin về sự qua đời của cựu thủ môn David Gaskell, một người có vai trò đặc biệt trong lịch sử đội bóng".

Gia đình ông Gaskell xác nhận tin buồn: "Dave là người chồng yêu thương và tận tụy với vợ mình, bà Barbara, người đã cùng ông san sẻ 68 năm hạnh phúc hôn nhân. Ông là người cha đáng tự hào của ba cô con gái - Michelle, Lesley và Nicola, và là ông ngoại đầy yêu thương của Joel, Emily, Eleanor, Ted và Edith".

"Hạnh phúc lớn nhất của Dave là gia đình, và di sản của ông sẽ sống mãi qua những người thân yêu. Trong những tuần cuối đời, Dave luôn được bao bọc bởi tình yêu. David không chỉ để lại một di sản thể thao ấn tượng, mà còn là tấm gương sáng về sự tử tế, tận tụy và khiêm nhường. Ông sẽ được nhớ mãi bởi tất cả ai từng có cơ hội được biết đến ông", gia đình ông kết lại.

Nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội với những thông điệp như: "Hãy yên nghỉ! Công lao của ông đã hoàn thành", "An nghỉ nhé, nhà vô địch", "Một khi đã là Quỷ đỏ, mãi mãi là Quỷ đỏ".

David Gaskell, một trong những thành viên huyền thoại của thế hệ "Busby Babes", có 96 lần ra sân cho MU trong suốt 12 năm gắn bó. Ông đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho CLB trong trận ra mắt thắng Man City 1-0 vào tháng 10/1956 ở Siêu cúp Anh, khi mới tuổi 16 tuổi và 19 ngày.

Phong độ ấn tượng trong trận derby Manchester giúp ông được Sir Matt Busby đưa thẳng vào đội hình chính. Sau 11 năm cống hiến cho MU, Gaskell chuyển đến Wigan Athletic và tiếp tục sự nghiệp tại Wrexham cùng Arcadia Shepherds và kết thúc hành trình bóng đá của mình.

