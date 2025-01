Khả năng Garnacho tới Chelsea, Nkunku gia nhập MU

Tương lai của Garnacho tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi lớn khi anh nhận được sự quan tâm từ Chelsea và Napoli. Vấn đề tài chính khiến MU, dù không có ý định bán Garnacho, sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị dành cho cầu thủ trẻ này.

Theo ESPN, chân sút 20 tuổi ưu tiên gia nhập Chelsea nếu buộc phải rời sân Old Trafford. Ở chiều ngược lại, Nkunku sẵn sàng rời Stamford Bridge ngay trong tháng này. Do đó, "Quỷ đỏ" bắt đầu thăm dò tình hình của Nkunku.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận MU bắt đầu khởi động thương vụ Nkunku. Nếu không có gì bất ngờ, Nkunku có thể cập bến "Nhà hát của những giấc mơ", còn Garnacho ra đi theo hướng ngược lại.

Manchester United để mắt đến Nkunku trong thời gian anh còn khoác áo RB Leipzig. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2023, Nkunku gặp khó khăn vì thường xuyên dính chấn thương.

Trong màu áo Chelsea, Nkunku ghi 16 bàn sau 42 trận nhưng hầu hết thời gian thi đấu mùa này là ở Conference League. Tại Premier League, Nkunku mới đá chính 3 trận và thường xuyên phải đóng vai trò dự bị cho Nicolas Jackson.

Đáng chú ý, MU đang xây dựng danh sách các mục tiêu chuyển nhượng cho nhiều vị trí. Thế nhưng, ngân sách hạn chế khiến đội bóng thành Manchester phải cân nhắc kỹ lưỡng trong từng thương vụ.

Lúc này, ưu tiên hàng đầu của MU là chiêu mộ một hậu vệ cánh trái. Họ bắt đầu đàm phán ký hợp đồng với Patrick Dorgu từ Lecce. Mức giá mới nhất MU gửi đến đối tác là hơn 30 triệu euro.

Ngược lại, Antony sắ phoàn tất hợp đồng cho mượn đến Real Betis đến hết mùa giải. Đội bóng Tây Ban Nha được cho là sẽ chi trả phần lớn mức lương của cầu thủ người Brazil, giúp MU giải phóng quỹ lương để có cơ hội đón tân binh.

