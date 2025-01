Bước ngoặt tài chính giúp MU tránh nguy cơ bị trừ điểm

Theo truyền thông Anh, bán Garnacho cho Chelsea với giá 60 triệu bảng sẽ giúp HLV Ruben Amorim thực hiện một cuộc cải tổ lớn về mặt nhân sự. Số tiền thu về từ thương vụ có thể được sử dụng để chiêu mộ một hậu vệ cánh trái, một tiền đạo và một tiền vệ - những vị trí mà Amorim cần để tái thiết đội hình.

Đồng thời, khoản tiền này cũng giúp đội bóng tránh nguy cơ bị trừ điểm do vi phạm quy tắc tài chính của Premier League.

Hiện tại, MU gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR). Garnacho là sản phẩm của học viện. Do đó, bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán anh sẽ được ghi nhận là lợi nhuận thuần túy trong mùa giải này, qua đó tăng sức chi tiêu của CLB trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea là trường hợp điển hình về cách bán cầu thủ tự đào tạo để mua sắm. Năm 2023, họ để Mason Mount tới MU với giá 60 triệu bảng và thu về thêm 20 triệu bảng từ việc bán Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu và Callum Hudson-Odoi.

Những khoản lợi nhuận này giúp Chelsea chi 400 triệu bảng mua tân binh. Hè 2024, Chelsea tiếp tục bán Ian Maatsen, Conor Gallagher và Lewis Hall thu về hơn 200 triệu bảng, nhờ đó mở đường cho những bản hợp đồng mới.

MU cũng đang áp dụng chiến lược tương tự, nhưng với tình hình tài chính bấp bênh, họ buộc phải bán tháo Garnacho. "Quỷ đỏ" lỗ hơn 300 triệu bảng trong 3 mùa gần nhất - một con số không bền vững. Giới chủ liên tục cảnh báo rằng tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh trên sân cỏ.

Dưới áp lực từ INEOS, đội bóng thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm sa thải nhân viên, giảm các đặc quyền và tăng giá vé. Nhưng những thay đổi này chỉ mang lại tác động lâu dài. Việc bán Garnacho sẽ lập tức mang lại 60 triệu bảng, giúp Amorim có cơ hội tái đầu tư vào đội hình hoặc ổn định tài chính cho CLB.

Nếu MU chỉ có thể đạt được thỏa thuận cho mượn Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng này, thì việc bán Garnacho là lựa chọn khả thi nhất - thậm chí là duy nhất - để vừa giải quyết khó khăn tài chính, vừa đáp ứng yêu cầu cải tổ đội bóng.

