Cầu thủ Tottenham xô đẩy Arteta

Tình huống xảy ra ở phút 59 khi Porro chuẩn bị thực hiện quả ném biên gần khu kỹ thuật của Arsenal. Arteta đứng gần đó và ra hiệu cho trọng tài yêu cầu Porro lùi về đúng vị trí được phép thực hiện cú ném. Không giữ được bình tĩnh, Porro tiến tới và thẳng tay xô đẩy Arteta.

May mắn là căng thẳng không đi quá xa khi trọng tài bàn nhanh chóng can thiệp, ngăn hai người lao vào nhau. Arteta tỏ ra ngạc nhiên nhưng không làm lớn sự việc.

Dù chỉ là giao hữu, trận derby giữa hai đội tương đối căng thẳng. Arsenal khởi đầu tốt hơn và tạo được thế trận lấn lướt, nhưng sai lầm cá nhân khiến họ trả giá.

Ở cuối hiệp một, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly xử lý lỗi, để Pape Sarr cướp bóng và tung cú sút từ khoảng cách gần 50 mét, đánh bại thủ môn David Raya, ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp Spurs giành chiến thắng 1-0.

Kết quả không mang nhiều ý nghĩa về điểm số, nhưng những va chạm như vụ Porro - Arteta cho thấy mức độ cạnh tranh và quyết liệt của cả hai đội, ngay cả khi chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trận này, "bom tấn" Gyokeres ra mắt Arsenal nhưng trước đội hình lùi sâu của Tottenham, chân sút người Thụy Điển không có cơ hội thể hiện tài năng. Gyokeres chỉ chơi 14 phút, chạm bóng 2 lần và tung ra 2 đường chuyền cho các đồng đội.

