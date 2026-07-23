Cầu thủ tăng giá mạnh nhất sau World Cup 2026

Tiền vệ Elliot Anderson có mức tăng giá ấn tượng sau kỳ World Cup 2026 cùng tuyển Anh.

Anderson (phải) tăng giá ấn tượng sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong lần cập nhật mới nhất của Transfermarkt, Anderson là cầu thủ có mức tăng giá trị lớn nhất sau giải đấu. Tiền vệ người Anh được nâng giá thêm tới 35 triệu euro, từ 75 triệu euro khi còn khoác áo Nottingham Forest lên 110 triệu euro sau khi chuyển sang Man City.

Sự thăng tiến của cầu thủ 23 tuổi đến từ màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Anderson là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Với khả năng hoạt động rộng, điều tiết lối chơi và hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự, tiền vệ này góp công lớn giúp "Tam sư" giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Phong độ chói sáng của Anderson càng cho thấy Man City đã đúng khi sớm chiêu mộ tiền vệ này trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Đội chủ sân Etihad trả đến 135 triệu euro để thuyết phục Anderson về đá cặp với Rodri, tạo nên cặp tiền vệ trung tâm được kỳ vọng sẽ thống trị Premier League.

Tại World Cup 2026, Rodri (64,1%) và Anderson (63,9%) cũng là hai tiền vệ có tỷ lệ thắng tranh chấp cao nhất giải đấu. Nhiều CĐV Man City đang rất chờ đợi màn kết hợp giữa hai ngôi sao này dưới thời tân HLV Enzo Maresca.

Trong bối cảnh nhiều ngôi sao như Lamine Yamal, Erling Haaland hay Michael Olise cũng được tăng giá sau mùa hè 2026, Anderson vẫn là cái tên tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ nhất. Cựu tiền vệ Nottingham Forest cũng là một trong những cầu thủ có sự phát triển vượt bậc nhất Premier League trong một năm qua.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.