Cầu thủ Real Madrid đầu tiên xin lỗi

Sau thất bại 1-2 trước Arsenal ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 17/4, các ngôi sao của Real Madrid giữ im lặng trên mạng xã hội, điều này trái ngược với thói quen thường thấy khi họ chia sẻ những cảm xúc sau mỗi trận đấu. Không có bất kỳ bài đăng nào từ Kylian Mbappe, Rodrygo Goes hay Jude Bellingham.

Người duy nhất lên tiếng ngay sau trận thua là thủ môn Thibaut Courtois, anh viết trên Instagram: "Nỗi đau quá lớn khi không thể mang lại tấm vé đi tiếp. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ".

Trung vệ trẻ Raul Asencio là cầu thủ tiếp theo của Real Madrid phá vỡ sự im lặng. Anh đăng tải một bức ảnh kèm thông điệp gửi đến người hâm mộ: "Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng kết quả không như mong đợi. Real Madridistas, cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và tin vào khả năng lội ngược dòng của chúng tôi".

Tiếp theo, Dani Ceballos cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến fan qua một bài đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi xin lỗi vì kết quả này. Nhưng trên hết, cảm ơn các bạn, cảm ơn vì đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt tuần qua cho đến khi trận đấu kết thúc. Chúng tôi sẽ dốc hết sức lực để đáp ứng kỳ vọng của các bạn trong phần còn lại của mùa giải. Real Madrid luôn trở lại mạnh mẽ".

Sau những lời chia sẻ của Asencio và Ceballos, Antonio Rüdiger cũng gửi lời cảm ơn và sự quyết tâm tới các fan. Trung vệ người Đức viết: "Hai trận đấu không đủ để chúng tôi có được kết quả mong muốn. Cuối cùng, đây là một kết quả rất thất vọng. Chúng tôi cần nâng cao phong độ trong các trận đấu tới. Cảm ơn tất cả các CĐV Real Madrid tại Bernabeu và xung quanh vì sự ủng hộ tuyệt vời hôm qua!".

Mùa trước, Real Madrid vô địch Champions League. Nhưng đến mùa 2024/25, họ dừng bước ngay từ vòng tứ kết sau thất bại 1-5 trước Arsenal trong hai lượt – kết quả đáng thất vọng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.