Sky Sports: Ancelotti sắp rời Real Madrid

Mùa giải này của Real Madrid không thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng cũng đầy thất vọng, đặc biệt là trong chiến dịch Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị loại khỏi giải đấu một cách bất ngờ và thiếu ấn tượng sau thất bại trước Arsenal ở tứ kết với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt. Bên cạnh đó, Real Madrid hiện kém Barcelona 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga, khi mùa giải chỉ còn ít vòng đấu nữa.

Theo Sky Sports News, trận chung kết Copa del Rey giữa Real Madrid và Barcelona vào ngày 26/4 sẽ là trận đấu cuối cùng của Carlo Ancelotti trên cương vị huấn luyện viên của đội bóng. Đây có thể là cơ hội để nhà cầm quân người Italy giành một danh hiệu cuối cùng trước khi phải rời đi.

Sau trận đấu này, Real Madrid sẽ tìm kiếm một huấn luyện viên mới để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải La Liga và các chiến dịch mùa hè, bao gồm giải FIFA Club World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận thua trước Arsenal rạng sáng 17/4, Ancelotti thừa nhận rằng ông có thể sẽ bị sa thải trong thời gian tới. "Tôi không biết, và thật lòng mà nói, tôi không muốn biết ngay lúc này. Có thể là năm nay, có thể là năm sau khi hợp đồng của tôi kết thúc… Nhưng tôi sẽ luôn biết ơn câu lạc bộ này, bất kể khi nào tôi rời đi", Ancelotti chia sẻ.

Xabi Alonso, huấn luyện viên của Bayer Leverkusen, từ lâu được xem là ứng cử viên sáng giá để thay thế Ancelotti. Tuy nhiên, Giám đốc Thể thao của Bayer Leverkusen khẳng định Alonso sẽ không rời đội bóng trong mùa hè này.

Ngoài ra, những tin đồn gần đây cho thấy Real Madrid đang tìm cách thuyết phục Jurgen Klopp trở lại với công việc huấn luyện. Klopp hiện giữ vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu tại Red Bull, nhưng theo UOL, ông không còn mặn mà với công việc này và đã bày tỏ sự sẵn sàng cho một thử thách mới, có thể là quay lại với công việc huấn luyện viên tại một câu lạc bộ lớn như Real Madrid.

Khi mùa giải dần khép lại, quyết định về người thay thế Ancelotti sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với tương lai của Real Madrid.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.