Real Madrid vỡ mộng với Mbappe

Không có phép màu phút cuối, chẳng có màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, cũng chẳng có khoảnh khắc lóe sáng cá nhân nào cứu rỗi. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, giữa bầu không khí cuồng nhiệt quen thuộc của thánh địa Bernabeu, mọi ảo ảnh về sức mạnh tấn công của Real Madrid đã tan thành mây khói.

Tổng tỷ số sau hai lượt là 1-5 - kết quả khó tin nhưng lại thực tế với những gì dàn sao Real Madrid thể hiện. Vô hồn với triết lý bóng đá, nhàm chán qua những pha phối hợp và thiếu đi cảm xúc mãnh liệt, đó là hình ảnh của Real Madrid sau thất bại trước Arsenal tại tứ kết Champions League.

Trước một Arsenal bản lĩnh và kỷ luật, những khiếm khuyết cố hữu mà "Los Blancos" mang theo suốt mùa giải đã bị phơi bày một cách trần trụi. Đội bóng của Carlo Ancelotti thiếu vắng hoàn toàn sự sáng tạo và những pha tấn công có nét đặc trưng của Real Madrid.

Các cầu thủ áo trắng đôi khi di chuyển và xử lý bóng như thể họ không biết mình phải làm gì tiếp theo, thiếu đi sự quyết đoán và phối hợp nhuần nhuyễn. Điều này phản ánh rõ sự bất ổn trong đội hình, khi hàng công không thể hỗ trợ phòng ngự và ngược lại, dẫn đến việc đánh mất hoàn toàn thế trận.

Real Madrid tại Bernabeu rạng sáng 17/4 là một tập thể thiếu đi sự cân bằng thiết yếu, một cỗ máy vận hành chệch choạc, cố gắng bấu víu vào thứ hào quang được tạo dựng bởi Kylian Mbappe. Bao nhiêu mỹ từ, bao nhiêu kỳ vọng được thêu dệt xung quanh bản hợp đồng bom tấn mang tên Mbappe.

Giờ đây, ngôi sao người Pháp đã là người của Real Madrid, ổn định cuộc sống và dần hòa nhập với ngôn ngữ. Thế nhưng, tất cả điều đó dường như là quá ít ỏi để che lấp đi những vấn đề cốt lõi.

Đã có không ít lời tiên đoán rằng với sự xuất hiện của Mbappe, Real Madrid sẽ trở thành một thế lực bất khả chiến bại, chiến thắng sẽ chỉ còn là một thủ tục nhàm chán. Nhưng thực tế chứng minh họ đã lầm.

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nỗ lực tập thể, tinh thần đồng đội và sự cống hiến không ngừng nghỉ mới là những yếu tố then chốt, vượt lên trên danh tiếng, thành tích quá khứ hay những chiến dịch quảng cáo hào nhoáng.

Real Madrid, tựa như những quán bar ven biển chỉ được dựng lên và tháo dỡ theo mùa, đang thiếu đi một nền tảng vững chắc. Đây là điều không khó để nhận ra ngay từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Sự ra đi của Toni Kroos để lại một khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa, tước đi của họ một nhạc trưởng tài ba, một điểm tựa vững chắc. Thế nhưng, những người điều hành ở Bernabéu dường như chỉ đặt trọn niềm tin vào "con át chủ bài Mbappe" và kỳ vọng vào một Vinicius Jr sẽ thống trị thế giới bóng đá, giành hết Quả bóng Vàng này đến Quả bóng Vàng khác.

Còn bóng đá là gì? Tuyến giữa ra sao? Kế hoạch chơi bóng như thế nào? Có lẽ Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự đã xem nhẹ những yếu tố mang tính sống còn ấy.

Nếu Real Madrid có một đấu pháp cụ thể cho trận đấu với Arsenal, thì nó hoàn toàn "bốc hơi" trên sân cỏ. Thay vào đó, người ta chỉ thấy một tập hợp rời rạc của những ngôi sao, thiếu đi sự gắn kết và ý tưởng chơi bóng rõ ràng.

Đến thời điểm này, việc đổ lỗi cho Carlo Ancelotti có lẽ là điều dễ dàng nhất. Người ta có thể chỉ trích sự mềm mỏng trong cách điều hành của ông, sự chậm chạp trong những quyết định thay người.

Nhưng sâu xa hơn, gốc rễ của vấn đề nằm ở khâu lập kế hoạch. Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức lối chơi cho Real Madrid? Tại sao lại tồn tại một khoảng trống mênh mông giữa hàng tiền vệ và hàng công?

Tại sao hai cánh lại thi đấu thiếu hiệu quả và không có những sự thay thế chất lượng? Tại sao những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bén như Luka Modric, Dani Ceballos, Brahim Diaz hay tài năng trẻ Arda Güler lại chỉ đóng vai trò mờ nhạt trên băng ghế dự bị?

Khi một đội bóng phải đối diện với quá nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp thỏa đáng, vấn đề đã trở nên quá rõ ràng. Nhưng để giải quyết một vấn đề, điều tiên quyết là phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Và đáng buồn thay, những người đứng đầu ở Bernabeu dường như cố tình đeo chiếc kính mù trong suốt nhiều tháng qua, để rồi phải trả một cái giá quá đắt trước một Arsenal được tổ chức tốt và khát khao chiến thắng hơn.

Thất bại này không chỉ là một cú sốc về mặt tỷ số, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những thiếu sót trong cách xây dựng và vận hành một đội bóng lớn. Mbappe vẫn rất hay, nhưng anh không phải "phù thuỷ toàn năng", người chỉ cần giơ cây đũa phép sẽ biến những điều tưởng chừng không tưởng thành hiện thực.

Với Real Madrid, thất bại hôm nay trở thành lời cảnh tỉnh cho CLB. Một cái tát vào những ảo tưởng đội bóng từng mơ mộng khi có Mbappe trong đội hình.

