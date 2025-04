Real Madrid sai quá nhiều

Bernabeu luôn được xem là mảnh đất của những điều kỳ diệu. Nhưng rạng sáng 17/4, sân khấu huyền thoại ấy bất lực nhìn Real Madrid rơi tự do. Đội bóng thành Madrid thua 1-2 trước Arsenal ở tứ kết lượt về Champions League, theo đó bị loại sau hai lượt trận với tổng tỷ số 1-5.

Đêm ở Madrid, thầy trò Carlo Ancelotti không thua vì thiếu may mắn, mà bởi chính những sai lầm nối tiếp nhau - từ chiến thuật, con người đến tâm lý thi đấu. Và điều đáng buồn nhất? Những sai lầm đó dường như được lặp lại quá nhiều trong mùa giải năm nay.

Real Madrid nhập cuộc với tốc độ cao, khí thế hừng hực, như thể chỉ cần một bàn thắng là có thể kéo sập Arsenal. Nhưng họ lại quá vội vã. Bóng liên tục được dồn vào khu vực cấm địa đối phương, dù rõ ràng không còn ai đủ khả năng dứt điểm như một trung phong thực thụ.

Joselu không còn hiện diện, và Mbappe - dù là ngôi sao sáng giá - cũng không phải một “số 9” đúng nghĩa. Anh không có mặt đúng chỗ, đúng lúc để cụ thể hóa những đường lên bóng. Cả trận, hàng công Real Madrid chơi đầy cảm tính, thiếu tổ chức và không ai thực sự dẫn dắt được lối chơi.

"Chúng tôi thực hiện quá nhiều đường chuyền bổng, nhưng không có một cầu thủ như Joselu ở phía trong", thủ thành Thibault Courtois chia sẻ. "Có lẽ chúng tôi nên giảm bớt số lượng đường chuyền đó và thử nghiệm các phương án khác. Chúng tôi cần tự phê bình bản thân".

Chia sẻ của ngôi sao người Bỉ phơi bày vấn đề lớn nhất Real Madrid gặp phải. Đáng nói, những dấu hiệu rạn nứt trong lối chơi "Los Blancos" sớm xuất hiện, và thất bại ở tứ kết Champions League chỉ như hệ quả tất yếu.

Với Real Madrid, điều đáng lo ngại nhất không phải là sự bế tắc, mà là việc Ancelotti tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba tấn công không hiệu quả: Rodrygo - Mbappe - Vinicius. Đây là công thức từng khiến CLB khốn đốn nhiều lần trong mùa giải này.

Tam tấu Mbappe, Rodrygo và Vinicius của Real Madrid có tốc độ, có kỹ thuật. Song, họ thiếu điểm nổ trung tâm, khả năng tận dụng cơ hội nhỏ nhất - thứ từng làm nên thương hiệu của Real Madrid ở Champions League.

Số liệu không biết nói dối. Đại diện thủ đô Tây Ban Nha thua nhiều trận ở mùa này, và rất nhiều trận thắng là nhờ vào khoảnh khắc loé sáng hoặc may mắn hơn là hệ thống vận hành hiệu quả.

Trước Arsenal, pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của Raul Asencio là một vết nhơ trong trận đấu. Khi Real Madrid đang gắng gượng tìm lại thế trận, thì hành động thiếu tập trung ấy suýt nữa khiến đội bóng rơi vào thảm họa sớm.

May mắn thay, Courtois vẫn là điểm sáng hiếm hoi, cứu thua bằng một pha cản phá đẳng cấp - khoảnh khắc duy nhất mang lại chút hy vọng le lói. Nhưng ngay cả khi hy vọng sống lại, thì nó cũng bị dập tắt nhanh chóng bởi… chính Real Madrid.

Đội chủ sân Bernabeu không có kế hoạch rõ ràng. Họ không biết cách tạo ra áp lực đủ lớn. Và Real Madrid cũng tuyệt đối không có một “thủ lĩnh tinh thần” dẫn dắt đội bóng vượt khó.

Một trong những điểm nóng trận đấu là tình huống VAR can thiệp và khiến trọng tài rút lại quả phạt đền dành cho Mbappe. Quyết định gây tranh cãi ấy khiến khán giả Bernabeu phẫn nộ, đặc biệt khi mất quá nhiều thời gian để đưa ra phán quyết.

Nhưng công bằng mà nói, Real Madrid không thua vì VAR. Họ thua vì cả hiệp một gần như không tạo ra một pha bóng nào thực sự đe dọa khung thành đối phương. Họ thua vì chính mình.

Trận thua này không chỉ là dấu chấm hết cho hành trình Champions League mùa này, mà còn là hồi chuông báo động về một chu kỳ đang dần khép lại. Real Madrid không còn là đội bóng mang trong mình sự “đói khát” chiến thắng từng khiến cả châu Âu e ngại.

Ngay cả Mbappe, người gia nhập với khát vọng chinh phục cúp bạc châu Âu, cũng phải bất lực nhìn đội bóng cũ PSG tiến vào bán kết. Tệ hơn, ngôi sao người Pháp dính chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân trong phần còn lại của mùa giải 2024/25.

Trước giờ bóng lăn trên sân Bernabeu, người hâm mộ Real Madrid tràn đầy tự tin cho một cuộc ngược dòng trước Arsenal - dù rằng đội bóng con cưng thua 0-3 ở lượt đi. Họ chuẩn bị bức hình lớn, với dòng chữ "Nhà máy sản xuất những giấc mơ, nơi biến điều không tưởng thành hiện thực".

Tiếng vọng quá khứ về những màn ngược dòng kỳ diệu giúp Real Madrid tin rằng họ sẽ lại tạo ra điều đặc biệt. Và trong khi những kỳ vọng đổ dồn về Bernabeu, thì chính sân đấu lừng danh ấy chỉ có thể thở dài. Vì phép màu không thể đến mãi, nếu đội bóng cứ lặp lại những sai lầm cũ, với những quyết định sai người, sai thời điểm.

