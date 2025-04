Carvajal đối mặt án phạt từ UEFA

Dù đang chấn thương dây chằng và không có tên trong danh sách thi đấu, Carvajal bất ngờ xuất hiện trong khu kỹ thuật sân Bernabeu vào giờ nghỉ giữa hiệp - điều bị cấm theo quy định UEFA. Và tại đây, anh tiếp cận Saka với thái độ đầy căng thẳng.

Theo hình ảnh ghi lại, Carvajal đặt tay lên gáy ngôi sao người Anh trong lúc hai đội rút lui vào đường hầm, khiến các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai bên phải nhanh chóng can thiệp.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ cú sút phạt đền kiểu Panenka mà Saka thực hiện trong hiệp một. Marca tiết lộ Carvajal coi đó là hành vi thiếu tôn trọng, từ đó dẫn đến màn đối đầu bất ngờ giữa hai cầu thủ.

Điều đáng nói, Carvajal từng là người thực hiện thành công cú đá Panenka giúp Tây Ban Nha vô địch Nations League 2023. Nhưng lần này, chính anh lại nổi nóng khi chứng kiến đối thủ áp dụng kiểu đá tương tự - cho thấy sự mâu thuẫn không nhỏ về tâm lý.

UEFA đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến Dani Carvajal. Theo nguồn tin từ AS, nếu xác định hậu vệ 32 tuổi này đã vi phạm quy định khi rời khán đài để xuống khu vực kỹ thuật - tương tự trường hợp của Xabi Alonso vào năm 2014 - anh có thể phải đối mặt với án phạt treo giò ở các giải đấu châu Âu sắp tới, với mức phạt cao nhất lên đến 4 trận.

Trong khi đó, Arsenal giành chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu (tổng tỷ số sau hai lượt là 5-1) và tiến vào bán kết gặp PSG. Nhưng tâm điểm sau trận lại đổ dồn vào Carvajal - người không thi đấu, nhưng lại khiến giới mộ điệu phải nhắc đến nhiều nhất.

