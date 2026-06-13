Cầu thủ Paraguay bật khóc trước trận ra quân

Ngày 12/6, tiền vệ Diego Gomez của tuyển Paraguay bật khóc vì xúc động trong buổi họp báo trận đấu với Mỹ.

Diego Gomez bật khóc trong phòng họp báo trước trận ra quân của Paraguay.

Gomez chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng để Paraguay có vị thế lớn trên bản đồ bóng đá thế giới. Và giờ, chúng tôi được đại diện đất nước của mình, vượt qua vòng loại khó khăn để có mặt tại đây”. Sau lời chia sẻ, anh không kìm được sự xúc động.

HLV Gustavo Alfaro cũng chia sẻ về nỗ lực của toàn đội để đến được ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội tuyển này mất 16 năm để trở lại World Cup, và hành trình trở lại đó không hề dễ dàng.

Paraguay chỉ giành được 5 điểm và ghi được đúng 1 bàn sau 6 trận đầu tiên của vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nhưng trong chính thời gian khó khăn nhất của “La Albirroja”, HLV Alfaro đến và cùng các học trò bất bại liền 9 trận. Họ đánh bại những tên tuổi tiếng tăm nhất Nam Mỹ như Brazil, Argentina và Uruguay để giành tấm vé đến Bắc Mỹ đầy thuyết phục.

Diego Gomez là cầu thủ trẻ sáng giá của Paraguay. Anh hiện thi đấu cho Brighton, và đã ghi 5 bàn tại Premier League mùa 2025/26. Những giọt nước mắt của tiền vệ sinh năm 2003 cho thấy cơ hội chơi tại World Cup có ý nghĩa với anh thế nào. “Chúng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu, mang về vinh quang cho quê nhà của mình”, Gomez nói.

Gomez cùng các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà Mỹ trên sân SoFi trong trận ra quân. Họ được dự đoán có một trận đấu khó khăn, nhưng cũng được kỳ vọng là nhân tố gây bất ngờ trong bảng D.