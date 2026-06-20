Cầu thủ Nam Phi nhận thưởng trang sức

Tuyển Nam Phi nhận phần thưởng đặc biệt ngay sau trận hòa 1-1 trước CH Czech tại lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2026 hôm 19/6.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng bởi cả hai đội đều đã thất bại ở trận ra quân. Nếu tiếp tục trắng tay, Nam Phi sẽ đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Thay vào đó, 1 điểm giành được giúp "Bafana Bafana" tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16.

Sau trận đấu, toàn bộ cầu thủ cùng các thành viên ban huấn luyện Nam Phi bất ngờ nhận được món quà giá trị. Theo nhà báo châu Phi Micky Jnr, mỗi thành viên được tặng trang sức cao cấp trị giá hơn 50.000 USD thông qua thỏa thuận hợp tác với thương hiệu Icebox.

Cầu thủ Nam Phi nhận thưởng ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Phần thưởng đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ khi Nam Phi vẫn chưa giành được chiến thắng nào tại giải. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu cùng màn trình diễn kiên cường trước CH Czech được xem là lý do để đội tuyển nhận sự ghi nhận.

Nam Phi hiện có 1 điểm sau hai lượt trận, bằng với CH Czech. Ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 24/6, đại diện châu Phi sẽ chạm trán Hàn Quốc. Một chiến thắng có thể đưa Nam Phi vươn lên vị trí nhì bảng, tùy thuộc vào kết quả trận còn lại giữa Mexico và CH Czech.

Highlights trận CH Czech 1-1 Nam Phi Trận hòa 1-1 giữa CH Czech và Nam Phi đêm 18/6 khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A World Cup 2026 trở nên căng thẳng trước lượt đấu cuối cùng.