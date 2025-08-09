Cầu thủ Nam Mỹ bị pháo sáng bắn trúng người

Cầu thủ Juan Guardo của CLB The Strongest gặp chấn thương nghiêm trọng khi bị pháo sáng bắn trúng ở trận đấu với Blooming diễn ra gần đây.

Juan Guardo dính chấn thương nghiêm trọng.

Trận đấu diễn ra tại giải VĐQG Bolivia, khi The Strongest có thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước Blooming. Guardo chính là người đã ghi bàn quyết định trong hiệp hai giúp đội chủ nhà có 3 điểm.

Sau trận, bầu không khí trong sân trở nên hỗn loạn khi cổ động viên bắt đầu đốt pháo từ khán đài. Trong lúc các cầu thủ hai đội đang cố gắng rời sân, Guardo bất ngờ bị trúng pháo sáng và ngã xuống sân. Nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để đưa tiền đạo Paraguay ra khỏi sân, trong khi tiếng nổ của pháo vẫn vang lên khắp nơi.

Khoảnh khắc Guardo bị pháo sáng bắn trúng.

Theo tờ El Deber, Guardo đã bị bầm tím ở đùi trong và bị tụ máu ở tinh hoàn do vụ nổ pháo. Dù chấn thương khá nghiêm trọng, cầu thủ này vẫn hy vọng sẽ kịp bình phục để tham gia trận đấu sắp tới với Nacional Potosi vào ngày 9/8.

Nhóm cổ động viên UltraSur, được cho là chịu trách nhiệm về vụ việc này, phải lên tiếng xin lỗi Guardo. Nhóm này đưa ra thông báo: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi không có ý định gây hại cho bất kỳ cầu thủ hay ban huấn luyện. Mục tiêu của chúng tôi là cổ vũ, không muốn đặt ai vào tình huống nguy hiểm".

Sự việc này đã làm dấy lên những lo ngại về an toàn trong các trận đấu bóng đá, đặc biệt tại Nam Mỹ, khi nhiều CĐV quá khích đã gây hại cho các cầu thủ.

