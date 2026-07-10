Cầu thủ Morocco che miệng để nói chuyện nhưng không bị đuổi

Trọng tài người Argentina, Facundo Figueroa, bỏ qua một tình huống có thể dẫn đến thẻ đỏ dành cho trung vệ Issa Diop của Morocco.

Diop (phải) che miệng khi nói chuyện với Dembele.

Ở trận tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7 giữa Pháp và Morocco trên sân Boston, Diop tạo ra khoảnh khắc gây tranh cãi. Ở phút 25, máy quay truyền hình ghi lại cảnh trung vệ này lấy tay che miệng trong lúc trao đổi với Ousmane Dembele bên phía tuyển Pháp.

Hành động này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số CĐV cho rằng tuyển Pháp hoàn toàn có thể khiếu nại với trọng tài về hành vi của Diop, bởi đây là tình huống tương tự những trường hợp từng bị xử phạt nghiêm khắc ở giải năm nay.

Một số người hâm mộ cũng dẫn lại các trường hợp của Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador), những cầu thủ từng bị truất quyền thi đấu sau các tình huống liên quan đến việc che miệng khi trao đổi trên sân tại World Cup 2026.

Dù vậy, trận đấu vẫn tiếp diễn khi Diop không phải nhận thêm bất kỳ án phạt nào. Đến phút 63, trung vệ của Morocco bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Kylian Mbappe.

Dù chơi nỗ lực, Diop và các đồng đội không thể gỡ hòa sau khi để Pháp dẫn trước 2-0, qua đó chấp nhận dừng chân ở tứ kết World Cup 2026. Đây là bước lùi của đại diện châu Phi khi tại kỳ World Cup cách đây 4 năm, Morocco từng vào đến bán kết trước khi cũng bị loại bởi chính tuyển Pháp.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.