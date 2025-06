Cầu thủ Malaysia tự tin ‘phá dớp’ trước tuyển Việt Nam

“Chúng tôi biết đã lâu rồi chưa thể đánh bại tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không phải áp lực mà là động lực lớn cho toàn đội ở trận tới. Việt Nam là một đội mạnh, nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi của họ và sẽ tung ra những vũ khí riêng của mình để giành chiến thắng”, tiền vệ Hector Hevel trả lời báo giới Malaysia.

Lần gần nhất tuyển Malaysia giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam là trận bán kết lượt về AFF Cup 2014. Khi đó, tuyển Việt Nam thất bại 2-4 trước đối thủ. Tuy nhiên, trong 11 năm kể từ đó đến nay, “những chú hổ vàng” chưa từng có một chiến thắng nào trước tuyển Việt Nam. 8 lần đối đầu, tuyển Việt Nam thắng 7 hòa 1.

Lần chạm trán này, Malaysia có trong tay dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu. Trong danh sách 30 cầu thủ vừa được công bố, HLV Peter Cklamovski đã điền tên 17 cầu thủ có dòng máu nước ngoài. Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Jon Iranzabal và Joao Figueiredo là những cái tên mới nhất vừa hội quân. Trong số này, có tới 3 cầu thủ được định giá hơn 1 triệu euro, con số hiếm thấy tại Đông Nam Á. Sự góp mặt của nhóm cầu này hứa hẹn sẽ nâng tầm sức mạnh đội hình Malaysia, đặc biệt ở khả năng tấn công.

“Thích nghi là chìa khóa. Trận đấu không còn xa, nên những người mới cần cảm thấy thoải mái càng sớm càng tốt. Những cầu thủ còn lại như chúng tôi cũng đang hỗ trợ họ từng ngày. Áp lực hiện tại không chỉ đè lên vai tân binh, mà đặt lên cả tập thể. Nhưng với chất lượng nhân sự hiện có, chúng tôi phải chiến thắng. Đó là tư duy của đội”, Hevel nói về sự thích nghi của các tân binh.

Malaysia có cùng 3 điểm nhưng xếp sau tuyển Việt Nam ở bảng F do kém hiệu số. Nếu giành chiến thắng trên sân nhà Bukit Jalil ngày 10/6 tới, họ không chỉ vượt mặt tuyển Việt Nam mà còn mở rộng cánh cửa đi tiếp.

Với lực lượng mạnh cùng quyết tâm cao độ, đội chủ nhà đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giữ vững bản lĩnh khi thi đấu trên sân khách.

