Cầu thủ lập kỳ tích lịch sử bóng đá Anh ở tuổi 50

Bóng đá không có giới hạn tuổi tác, và Jamie Cureton vừa chứng minh điều đó một cách ngoạn mục.

Jamie Cureton, huyền thoại tuổi 50 lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.

Ở tuổi 50, cựu tiền đạo từng chơi tại Premier League trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở cả 10 hạng đấu của bóng đá Anh.

Hành trình kỳ diệu của Cureton bắt đầu từ năm 1994, khi chàng trai 19 tuổi ghi bàn chỉ 13 giây sau khi vào sân trong trận Norwich gặp Chelsea ở Premier League. Hơn ba thập kỷ sau, ông vẫn tiếp tục cháy hết mình với trái bóng, lần này trong màu áo Kings Park Rangers, đội bóng đang chơi ở giải Eastern Counties Football League, tức hạng 10, cấp độ thấp nhất trong hệ thống bóng đá Anh.

Ngày 25/10, Cureton lập công trong chiến thắng 4-1 trước Dussindale & Hellesdon Rovers, hoàn tất bộ sưu tập bàn thắng trải dài suốt 32 năm, qua 23 CLB và hơn 1.000 trận đấu. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV của Cambridge City (hạng 7), nhưng phải ra đi vì thành tích không tốt, để rồi viết nên lịch sử ở nơi ít ai ngờ nhất.

Chia sẻ với BBC sau khoảnh khắc đi vào lịch sử, Cureton xúc động: “Dù là ở Wembley hay ở bất cứ sân nhỏ nào, tôi vẫn sẽ ăn mừng như vậy. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi yêu việc ghi bàn, và mỗi bàn thắng đều đặc biệt như lần đầu tiên”.

Ở tuổi 50, Jamie Cureton vẫn không ngừng chạy, không ngừng ghi bàn, và trên hết không ngừng yêu bóng đá. Một câu chuyện cổ tích có thật giữa thời hiện đại, nơi đam mê vẫn mạnh mẽ hơn thời gian.