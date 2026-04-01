Cầu thủ Italy sụp đổ sau khi mất vé World Cup

Tập thể Bosnia có ngày thi đấu xuất sắc và kéo Italy đến chấm luân lưu, sau đó đánh bại đối thủ thuyết phục với tỷ số 4-1.
Moise Kean là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Italy. Đây cũng là bàn thứ 6 sau 5 trận gần nhất của chân sút này cho "Azzurri".
Sandro Tonali chơi nỗ lực ở hàng tiền vệ Italy. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để đội tuyển áo trắng đi tiếp.
Italy có lợi thế dẫn trước nhưng không thể duy trì sức ép. Tấm thẻ đỏ của trung vệ Alessandro Bastoni ở phút 41 khiến "Azzurri" rơi vào thế chống đỡ trong phần còn lại của trận đấu.
Francesco Esposito và Bryan Cristante lần lượt đá hỏng trên chấm luân lưu, khiến Italy nhận thất bại cay đắng.
Sau khi trận đấu khép lại, nỗi thất vọng bao trùm thầy trò HLV Gennaro Gattuso. Italy một lần nữa tiến gần đến tấm vé dự World Cup nhưng lại để mất.
Theo các ước tính, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) mất khoảng 30 triệu euro doanh thu sau khi đội tuyển không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thất bại của Italy khiến truyền thông nước này nổi giận, gọi màn trình diễn của các cầu thủ là "nỗi hổ thẹn".
