Cầu thủ Iran ăn mừng gây sốc

Mohammad Mohebi (Iran) trở thành tâm điểm tranh luận tại World Cup 2026 sau màn ăn mừng trong trận hòa 2-2 trước New Zealand ở bảng G sáng 16/6.

Mohebi (8) ăn mừng gây chú ý.

Phút 64 của trận đấu, tiền vệ 27 tuổi ghi bàn gỡ hòa quan trọng, giúp Iran giữ lại một điểm. Tuy nhiên, thay vì chỉ được nhắc đến bởi pha lập công, Mohebi lại gây chú ý bởi động tác ăn mừng sau đó. Cầu thủ này dùng hai ngón tay chỉ vào cánh tay rồi tiếp tục đưa bàn tay về phía CĐV, tạo nên hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng đến động tác mô phỏng khẩu súng.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tranh luận về ý nghĩa thực sự của màn ăn mừng. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là thông điệp mang tính chính trị trong bối cảnh tuyển Iran đang nhận được nhiều sự chú ý tại giải đấu năm nay. Thậm chí, nhiều cổ động viên còn kêu gọi FIFA xem xét vụ việc và trừng phạt Mohebi.

Trước những suy đoán ngày càng lan rộng, Mohebi lên tiếng giải thích. Tiền vệ của Iran khẳng định: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người Iran đang sinh sống tại Los Angeles. Họ tạo nên một bầu không khí tuyệt vời. Màn ăn mừng đó xuất hiện trong đầu tôi một cách tự nhiên, và tôi thực hiện động tác này để dành tặng tất cả người hâm mộ. Đó chỉ đơn giản là một màn ăn mừng thôi, các bạn hiểu mà".

Một cầu thủ Iran khác cũng ăn mừng gây chú ý.

Dù vậy, tranh cãi tiếp tục nóng lên khi hậu vệ Ramin Rezaeian thừa nhận màn ăn mừng của riêng anh có liên quan đến yếu tố chính trị. Sau khi ghi bàn, Rezaeian đã kéo áo che mặt trước khi chạy về phía khán giả. Khi được hỏi, cầu thủ này từ chối giải thích chi tiết nhưng xác nhận có thông điệp chính trị phía sau hành động đó.

Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Trong khi đó, tuyển Iran đang hướng sự tập trung tới trận đấu quan trọng gặp Bỉ tại Los Angeles vào ngày 21/6.

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