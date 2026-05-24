Cầu thủ ghi 42 bàn muốn đến MU

Christos Tzolis đang trở thành một trong những tiền đạo được săn đón trên thị trường chuyển nhượng hè sau màn trình diễn ấn tượng tại Club Brugge.

Tzolis muốn đến MU.

Tiền đạo người Hy Lạp từng gia nhập Norwich City vào năm 2021 khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại Anh không mang lại nhiều thành công cho Tzolis khi anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường Premier League.

Dù vậy, sự nghiệp của chân sút 24 tuổi hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi chuyển sang Bỉ thi đấu. Trong hai mùa giải khoác áo Club Brugge, Tzolis ghi tới 42 bàn thắng và đóng góp thêm 42 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng này giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu.

Theo truyền thông Anh, các CLB như Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal, Newcastle và cả MU đều đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Hy Lạp. Hiện Tzolis được định giá khoảng 36 triệu euro.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Bỉ, Tzolis không ngần ngại thừa nhận sức hút đặc biệt từ MU. Anh cho biết rất khó từ chối lời đề nghị từ một đội bóng giàu truyền thống như “Quỷ đỏ”.

“MU có thể thuyết phục tôi. Đó là một CLB khổng lồ với lịch sử vĩ đại. Thật khó để nói không với họ”, Tzolis chia sẻ.

Tzolis hiện vẫn còn hợp đồng với Club Brugge tới năm 2029. Đội bóng Bỉ trước đó chỉ bỏ ra khoảng 6,5 triệu euro để chiêu mộ anh và đang đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận khổng lồ nếu quyết định bán ngôi sao người Hy Lạp trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

