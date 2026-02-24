Cầu thủ ép tim cứu sống chim mòng biển giữa sân

Tình huống hy hữu tại giải nghiệp dư Thổ Nhĩ Kỳ khiến trận đấu tạm dừng, khi cầu thủ Istanbul Yurdum thực hiện động tác hồi sức tim phổi để cứu một con mòng biển bị bóng sút trúng và rơi xuống sân.

Khoảnh khắc cầu thủ cứu chim mòng biển gây sốt Hôm 23/2, Gani Catan gây sốt với khoảnh khắc cứu sống chú chim mòng biển khi Istanbul Yurdum thua Mevlanakapi Guzelhisar thuộc hạng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự việc xảy ra trong trận đấu quyết định suất thăng hạng giữa Istanbul Yurdum và Mevlanakapi Guzelhisar thuộc hạng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/2. Ngay đầu trận, thủ môn Muhammet Uyanik của Istanbul Yurdum thực hiện một cú đá phạt từ phần sân nhà. Quả bóng vô tình trúng một con mòng biển đang bay ngang qua, khiến nó rơi thẳng xuống mặt cỏ.

Các cầu thủ lập tức chạy tới. Theo Turkiye Today, Uyanik rất sốc khi nhận ra mình sút trúng con chim. Tuy nhiên, người phản ứng nhanh nhất là đội trưởng Gani Catan. Anh kiểm tra tình trạng con vật, điều chỉnh tư thế rồi bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực (CPR).

Catan sau đó bế con chim ra ngoài đường biên để tiếp tục sơ cứu. Nguồn tin địa phương cho biết anh thực hiện CPR cho đến khi thấy chân và mắt con chim có dấu hiệu cử động trở lại. Điều đáng nói là Catan chưa từng được đào tạo về sơ cứu. Hành động của anh hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Bình luận viên Onur Ozsoy cho biết không khí trên sân và trên sóng truyền hình "lặng đi" khi sự cố xảy ra. Sau khi được chăm sóc, con mòng biển được cho là có thể tự đi lại.

Trận đấu sau đó tiếp tục và Istanbul Yurdum để thua đối thủ 2-4 trên chấm luân lưu. Dù vậy, Catan khẳng định việc cứu được một sinh mạng quan trọng hơn kết quả chuyên môn. Anh chia sẻ: "Chúng tôi lỡ cơ hội, nhưng cứu được một sinh mạng là điều tốt đẹp hơn".

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV dành lời khen cho tinh thần nhân văn của cầu thủ này. Trong một ngày đội bóng thất bại trên sân cỏ, hình ảnh Catan cứu sống con mòng biển lại trở thành điểm sáng đáng nhớ nhất.