Cầu thủ đắt nhất châu Á biến nghi ngờ thành thán phục ở Man City

Abdukodir Khusanov không ồn ào, nhưng đang từng bước biến mình thành lời khẳng định mới của bóng đá châu Á tại Premier League.

Abdukodir Khusanov đang dần trưởng thành ở Man City.

Khi một nhà báo Uzbekistan ví rằng bị tàu hỏa đâm hay bị Khusanov đâm thì cũng như nhau, đó dĩ nhiên là cách nói phóng đại. Nhưng phía sau câu đùa ấy là sự thừa nhận dành cho mẫu hậu vệ khiến đối thủ ngại va chạm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Khusanov đang tiến bộ

Khusanov không phải trung vệ xuất hiện để gây chú ý bằng lời nói. Anh lặng lẽ, ít biểu cảm và gần như không tạo ra những tiêu đề lớn ngoài sân cỏ. Nhưng khi bóng lăn, cầu thủ này để lại dấu ấn bằng đúng thứ bóng đá khắc nghiệt nhất: tranh chấp, bọc lót và chiến thắng trong những pha đấu tay đôi.

Cao 1,86 m, Khusanov không sở hữu hình thể quá vượt trội nếu so với tiêu chuẩn trung vệ tại Premier League. Ở môi trường mà nhiều hậu vệ cao trên 1,90 m, con số ấy thậm chí dễ khiến người ta nghi ngờ.

Nhưng bóng đá hiện đại đã thay đổi cách nhìn về vị trí này. Trung vệ ngày nay không chỉ cần mạnh, mà còn phải nhanh, linh hoạt và đủ tỉnh táo để xử lý không gian rộng phía sau lưng hàng thủ.

Abdukodir Khusanov chơi hay trước Arsenal.

Khusanov đáp ứng rất rõ yêu cầu đó. Theo dữ kiện được nhắc tới từ CIES Football Observatory, anh nằm trong nhóm trung vệ có tốc độ bứt tốc tốt nhất và dẫn đầu Premier League ở chỉ số sprint/90 trong nhóm được thống kê. Đây không phải con số để trang trí. Nó phản ánh trực tiếp giá trị thi đấu của anh.

Tốc độ ấy giúp Khusanov sửa sai cho cả hệ thống. Khi hàng thủ dâng cao, chỉ một đường chuyền vượt tuyến cũng có thể mở ra thảm họa. Nhưng Man City có thêm một hậu vệ đủ nhanh để xoay người đuổi về, đủ lì để áp sát và đủ chuẩn xác để kết thúc tình huống. Những pha chạy phục hồi của anh vì thế không chỉ đẹp mắt, mà còn cực kỳ quan trọng.

Nhiều người chỉ thực sự chú ý tới Khusanov sau trận gặp Arsenal ở vòng 33 Premier League tối 19/4. Nhưng điều đáng nói là anh không hề bị ngợp trước sức ép của một trận cầu lớn.

Arsenal liên tục dồn bóng, sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và giàu kỹ thuật ở tuyến trên, song trung vệ người Uzbekistan vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Anh tranh chấp chắc tay, chọn vị trí hợp lý và nhiều lần cắt được những đường lên bóng nguy hiểm. Trong bối cảnh Man City chịu áp lực lớn ở nhiều thời điểm, Khusanov vẫn chơi chững chạc như một hậu vệ đã quen với các trận đỉnh cao.

Theo WhoScored, Khusanov đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93% - bao gồm 2 key-passes (đường chuyền mở ra cơ hội), 1 pha tắc bóng, 3 lần chiến thắng trong tranh chấp trên không. Trên hết, anh có pha truy cản thành công trước Havertz - tình huống nhiều người cho rằng đó là pha phạm lỗi có thể dẫn tới thẻ đỏ. Dù vậy, điều đó không xảy ra, càng làm nổi bật cho màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ châu Á.

Khusanov chiếm lòng tin của Pep

Thực tế, đó không phải lần đầu Khusanov chơi hay. Trước Tottenham Hotspur, trung vệ này từng có màn trình diễn chắc chắn. Gặp Chelsea, anh tiếp tục cho thấy sự ổn định. Khi liên tục đứng vững trước các đối thủ lớn, cầu thủ đó không còn là phương án tình thế.

Khusanov liên tục có những màn trình diễn ấn tượng.

Điều đáng nói là Khusanov mới chỉ có 17 lần ra sân, trong đó 6 trận vào sân từ ghế dự bị. Anh chưa được trao vị thế ngôi sao, chưa có vai trò cố định như các trụ cột lâu năm của Manchester City. Nhưng chính trong quỹ thời gian hạn chế ấy, Khusanov vẫn tạo ra cảm giác tin cậy. Với một cầu thủ trẻ và mới đến môi trường khắc nghiệt như Premier League, đó là bước tiến lớn.

Con đường của Khusanov cũng không hề bằng phẳng. Đầu mùa, chấn thương mắt cá chân khiến anh chậm nhịp. Có thời điểm anh chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Pep Guardiola. Với nhiều cầu thủ, đó là giai đoạn dễ biến mất khỏi cuộc cạnh tranh. Nhưng Khusanov chọn cách khác. Anh kiên nhẫn chờ cơ hội rồi giữ lấy nó bằng màn trình diễn trên sân.

Man City vốn là tập thể không dành suất đá chính nhờ danh tiếng. Dưới thời Pep, mọi vị trí đều được quyết định bằng mức độ phù hợp và phong độ. Việc Khusanov dần chen chân vào vòng xoay cho thấy anh đã vượt qua bài kiểm tra khó nhất: thuyết phục một HLV nổi tiếng khắt khe.

Xa hơn câu chuyện CLB, sự hiện diện của Khusanov mang ý nghĩa lớn với bóng đá châu Á. Premier League từng là nơi cầu thủ châu Á phải nỗ lực gấp đôi để được công nhận, nhất là ở vị trí trung vệ. Tấn công thì dễ gây chú ý hơn phòng ngự. Nhưng Khusanov đang phá bỏ định kiến đó bằng cách chơi chắc chắn, hiện đại và bản lĩnh.

Từ Tashkent tới nước Anh là hành trình dài. Từ tiềm năng đến chỗ đứng thật sự còn dài hơn nữa. Nhưng Khusanov đã bước qua đoạn khó nhất.

Anh không cần nói nhiều. Mỗi cú tắc bóng chuẩn xác, mỗi pha nước rút cứu thua và mỗi trận đấu lớn đứng vững đã nói thay tất cả.