Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia

  • Thứ tư, 5/11/2025 17:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 5/11, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn bên phía Trẻ Phù Đổng không may lên cơn co giật khi đang thi đấu với Hà Nội Bulls ở lượt trận thứ tư, bảng A giải hạng Ba Quốc gia 2025.

Nguyễn Anh Tuấn (áo cam nằm sân) bị co giật khi đang thi đấu. Ảnh: Chụp ảnh màn hình.

Phút 29 trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của đội Trẻ Phù Đổng bất ngờ lên cơn co giật ngay trên sân. Đội ngũ y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa cầu thủ này đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 7 phút.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tình huống diễn ra rất nhanh và khiến các đồng đội cũng như cầu thủ hai đội khá bất ngờ. Rất may, nhờ phản ứng kịp thời của đội ngũ y tế, cầu thủ mang áo số 13 đã qua tình trạng nguy hiểm và được theo dõi thêm tại cơ sở y tế.

Sự cố đáng tiếc tại sân đấu cho thấy công tác y tế đóng vai trò then chốt trong các giải đấu trẻ, khi vấn đề thể lực và sức khỏe của cầu thủ cần được quan tâm đặc biệt.

Sau khi trận đấu được nối lại, các cầu thủ Trẻ Phù Đổng vẫn giữ được sự tập trung và thi đấu đầy nỗ lực. Đội bóng này giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hà Nội Bulls.

Ở các trận đấu sớm cùng bảng diễn ra chiều qua (4/11), Trung tâm Bóng đá Đào Hà vượt qua Luxury Hạ Long với tỷ số 2-1, trong khi Trẻ Hoài Đức và Trẻ CAHN chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Liverpool bóp nghẹt Real Madrid như thế nào?

Liverpool chỉ ghi được 1 bàn trước Real Madrid, nhưng xét về thế trận, họ đã làm rất tốt.

2 giờ trước

Mai Hoa

hạng ba hạng ba co giật bóng đá

    Đọc tiếp

    Thoi diem AFC trung phat Malaysia hinh anh

    Thời điểm AFC trừng phạt Malaysia

    2 giờ trước 16:19 5/11/2025

    0

    Tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng tại vòng loại Asian Cup 2027 sau khi FIFA bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

    Rashford khien chau Au 'day song' hinh anh

    Rashford khiến châu Âu 'dậy sóng'

    2 giờ trước 16:20 5/11/2025

    0

    Màn tỏa sáng của Marcus Rashford tại Barcelona giúp anh thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn tại châu Âu.

    Dau cham het cho cau thu nhap tich Malaysia hinh anh

    Dấu chấm hết cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

    36 phút trước 17:41 5/11/2025

    0

    CLB America de Cali đang tiến hành chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado sau khi FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ nhập tịch trái phép.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý