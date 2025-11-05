Cầu thủ bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia

Chiều 5/11, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn bên phía Trẻ Phù Đổng không may lên cơn co giật khi đang thi đấu với Hà Nội Bulls ở lượt trận thứ tư, bảng A giải hạng Ba Quốc gia 2025.

Nguyễn Anh Tuấn (áo cam nằm sân) bị co giật khi đang thi đấu. Ảnh: Chụp ảnh màn hình.

Phút 29 trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của đội Trẻ Phù Đổng bất ngờ lên cơn co giật ngay trên sân. Đội ngũ y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa cầu thủ này đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 7 phút.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tình huống diễn ra rất nhanh và khiến các đồng đội cũng như cầu thủ hai đội khá bất ngờ. Rất may, nhờ phản ứng kịp thời của đội ngũ y tế, cầu thủ mang áo số 13 đã qua tình trạng nguy hiểm và được theo dõi thêm tại cơ sở y tế.

Sự cố đáng tiếc tại sân đấu cho thấy công tác y tế đóng vai trò then chốt trong các giải đấu trẻ, khi vấn đề thể lực và sức khỏe của cầu thủ cần được quan tâm đặc biệt.

Sau khi trận đấu được nối lại, các cầu thủ Trẻ Phù Đổng vẫn giữ được sự tập trung và thi đấu đầy nỗ lực. Đội bóng này giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hà Nội Bulls.

Ở các trận đấu sớm cùng bảng diễn ra chiều qua (4/11), Trung tâm Bóng đá Đào Hà vượt qua Luxury Hạ Long với tỷ số 2-1, trong khi Trẻ Hoài Đức và Trẻ CAHN chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.